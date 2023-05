Ana Soria se convierte en personaje público (por decisión propia)

Aunque la joven aspirante a influencer ha demostrado tener mucha más soltura mediática que su novio en tres décadas de popularidad cometió un grave error en su pensamiento.

La novia de Enrique Ponce ya es una más en el papel couché. Ana Soria, la pretendiente a abogado, ha decidido dar el paso. Fue este martes en el programa de Antena 3, El Hormiguero. La almeriense ha querido traspasar la línea del anonimato a lo popular. Su novio, el diestro de Chivas Enrique Ponce al lado quedó en segunda línea de batalla. La protagonista era la anónima. Ana Soria ha querido ser un personaje más. Su vida es lo que ha contado. Su amor, sus luchas con el amor, sus desilusiones con el amor, sus objetivos con el amor, su batalla familiar con el amor…. todo con el amor. Ana y el amor. Ana Soria ha nacido como un personaje público con entidad propia.

Han decidido querer ser "carnaza". Y ha sido firme. Y han elegido el programa más visto del día desde hace mucho tiempo, El Hormiguero. Y en la franja horaria más cara publicitariamente hablando. Libertad para decidir y consecuentes para la libertad de prensa. Así es la vida. Y la prensa.

Ana Soria tiene mucha más soltura que su pareja, Enrique Ponce

Ana Soria está segura. Es lo que parece según su intervención. Tiene más soltura que su pareja quien lleva en la popularidad más de tres décadas. Ella segura. Enrique Ponce, nunca. Paloma Cuevas lo arropaba mucho. Cuevas pensaba "de manera grupal", pensaba por los dos. Ella aportaba inteligencia al matrimonio. Enrique ofreciendo tardes de gloria. Otrora.

Ana Soria ha decidido querer ser personaje público. Quizás no era el sitio que soñó. Y mira que el sitio es la mejor plataforma mediática televisiva actual. No. Otra cosa para Ana Soria y su grupo de iguales es la revista Hola. Un medio que es de la "otra". De Paloma Cuevas. Es su otra casa. La de Cuevas. No de de Soria.

Enrique y Ana ya han aparecido en medios de comunicación. Y de manera consentida. Claro. El perfil de Soria es de la revista Hola. Craso error en su pensamiento. La revista del "saludo" es coto privado de Paloma. La dirección de la revista es íntima de Cuevas. Antes, ahora, y quizá después. El futuro es imprevisible.

Paloma Cuevas mantiene una relación familiar con los Sánchez Junco, propietarios de la cabecera. La primera en la agenda de personajes es ella. Después ya se verá. La pela es la pela pero allí la amistad es la amistad. Tú a Boston y yo a California. Así es y parece que ha sido. Paloma Cuevas a la revista Hola y Ana Soria al programa El Hormiguero. Terrenos privados.