Le destroza su suegra con la "muñeca chochona" de La isla de las Tentaciones

Napoli y Naomi, tienen su primer acercamiento bajo las sábanas, confirmando que ambos están dispuestos a dar un paso más en su aventura en la villa. El reality de Telecinco no defrauda.

En La isla de las tentaciones todo lo que sucede se vive con gran magnitud, cualquiera de las circunstancias que puedan ocurrir, aunque no sea una infidelidad, los concursantes lo llevan al extremo. Por eso, es muy importante la tranquilidad que ofrece Sandra Barneda, presentadora del programa, ya que es una gran aliada a la hora de calmar y mediar los ánimos que siempre están a flor de piel de los participantes. Una posición en la que se tendrá que ver Adrián en el siguiente programa, gracias al avance que emiten siempre al finalizar el reality.

La suegra de David llama a María "muñeca chochona" en La Isla de las Tentaciones

Este lunes en La isla de las tentaciones 6 David recibió la visita de su suegra, quien le otorgó el nombre de "muñeca chochona" a María, la tentadora con la quien está teniendo mas acercamiento. Este adjetivo, que seguramente muchas de las personas que estarían viendo el programa no entendieran, es una referencia a una muñeca de la generación pasada. Sandra decidió reaccionar añadiendo "Silvia, se llama María y ella es soltera y no tiene pareja", no por el nombre de "muñeca chochona" si no por la decisión que tomó la suegra de David al elegir el camino más sencillo: atacar a la mujer que no tiene pareja ni le debe ninguna explicación a nadie, a él solamente le decía "¿tú David?", "mira que bonito", dejando todos los golpes para la tentadora.

la madre de elena entrenando cuando le llamaron para ir a republica dominicana #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/WQ1W4zwbKP — m (@scarscamz) March 6, 2023

La malagueña y el aspirante a policía fueron sin duda las estrellas de la noche. Al terminarse la hoguera se pudo ver unas imágenes de ambos acostados besándose en la cama. Momentos antes, David se desahogó diciendo que no sabía siquiera si quería estar toda la vida con Elena, eso sí, le confesó a María que le gustaba mucho, pero ella quiere un poco más. "Me estoy empezando a pillar por ti un poco...", añadía, sin recibir respuesta clara de David.

Naomi y Napoli, tuvieron un primer acercamiento bajo las sábanas, que ya se habían besado anteriormente. En anteriores capítulos se podía observar ver que la magia entre Napoli y Naomi era muy evidente, era habitual verles intercambiando caricias. Sin embargo, el lunes por la noche se pudo confirmar que ambos están dispuestos a dar un paso más en su aventura en la villa.

El concursante del reality que se convertirá en el siguiente capítulo como uno de los grandes protagonistas será Adrián, por la imprevista reacción que tendrá durante la hoguera tras descubrir que su pareja, Naomi, le será infiel con Napoli, explotando y perdiendo los papales. «Estoy hasta los cojones, me piro, que le den por culo, qué asco, qué asco, qué puto asco», dice Adrián sumergiéndose en el mar sin que nadie lo frene.

Marina no dará marcha atrás en la relación que está llevando a cabo con Manuel, provocando emociones fuertes para el siguiente capítulo, junto con la caía de la luz de las tentaciones por parte de las chicas, cansadas de verlas encendidas todo el día.