La "mentira" sobre el contrato de confidencialidad del tercer hijo de Teresa

Con Gustavo Guillermo dentro de la casa de GH VIP 8 y Carmen Borrego como nueva colaboradora de Así es la Vida de Telecinco lo de los secretos del Clan empieza a ser una quimera.

Desde que Gustavo Guillermo entró como concursante en la casa de Gran Hermano VIP 8 y Carmen Borrego fichó como colaboradora de Así es la Vida se ha abierto la caja de los truenos que permaneció más o menos cerrada mientras vivió María Teresa Campos.

Ahora ha trascendido, por ejemplo, el contrato de confidencialidad que las hermanas Campos quisieron hacer firmar, sin éxito, al que fuera chófer y el "hijo que nunca tuvo" la presentadora.

A vueltas con las clausulas y los detalles de dicho contrato, y mientras Gustavo permanece aislado en la casa de Guadalix, este viernes Carmen Borrego quiso aclarar lo que pasó desde el plató de Sandra Barneda.

Según la versión de Carmen, tanto ella como su hermana Terelu habían pensado en muchas ocasiones que todas las personas que trabajaran con su madre firmaran un contrato de confidencialidad, pero nunca se decidían a hacerlo.

Finalmente llegó un momento en el que la salud de Teresa Campos empeoró y tuvieron que contratar a dos personas más, con formación especializada. Lo hicieron a través de una agencia que les aconsejó que tenían que firmar un contrato de confidencialidad.

Todos los trabajadores de Teresa Campos firmaron el documento salvo Gustavo Guillermo

Dicho y hecho, las dos hermanas hablaron con el abogado de su madre, que les indicó que debían firmarlo todos los trabajadores. Todos lo hicieron... salvo Gustavo Guillermo: "Le sienta mal, no se firma el contrato y no ocurre nada más", relató Carmen este viernes negando algo que se ha estado especulando estos días: "Es mentira que haya una cláusula que diga que si no se firma se le va a despedir".

Más aún, respecto a su reacción y la de Terelu aseguró que no hubo ninguna discusión, como se ha dicho: "No entendimos por qué no lo quería firmar. Pero tampoco hicimos un drama. Él se sintió dolido porque piensa que no nos fiamos".