Gabriela Guillén estalla contra Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo

La modelo era la más buscada tras el nacimiento de su hijo en común con Bertín Osborne y las palabras del cantante, y en su primera aparición ha estallado.

Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo el pasado 31 de diciembre, un regalo para terminar el año que la modelo ha recibido con los brazos abiertos. No podemos decir lo mismo de Bertín Osborne, el padre de la criatura, quien ha aclarado desde que se conociese la noticia que "no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre... Evidentemente nos haremos alguna prueba, si se confirma que es mío, ayudaré".

Desde que Bertín Osborne hiciera estas polémicas declaraciones, Gabriela Guillén se ha convertido en la protagonista más buscada de esta historia durante estos días, y por fin la paraguaya ha reaparecido antes las cámaras para dejar clara su posición frente a las palabras del presentador de televisión.

Gabriela Guillén muy enfadada con la prensa y con Bertín Osborne

Junto a su madre, otra mujer y con un carrito de bebé ha salido de su casa Gabriela Guillén para encontrarse con todos los reporteros que la estaban esperando, una imagen que no ha gustado nada a la modelo y que ha provocado que se enfade con ellos: "No voy a permitir que me sigáis acosando de esta manera. He sido muy respetuosa con todos vosotros y no lo voy a permitir más. No podéis estar aquí 24 horas. No os lo voy a permitir más. No puedo ir al médico, no puedo hacer nada. Lo siento muchísimo. He sido super cordial con vosotros, pero no puedo permitir este acoso".

Y es que a la paraguaya se la ha visto claramente superada por la situación y muy nerviosa en todo momento: "No me encuentro bien por todo lo que he pasado. Se qué hacéis vuestro trabajo, pero no puedo más. No lo puedo permitir. Os pido respeto. Yo se que hacéis vuestro trabajo, pero yo no puedo más". Ha sido tal la tensión, que Gabriela Guillén ha terminado derrumbándose antes las cámaras y volviendo a pedir que la dejaran en paz: "Esto se ha vuelto loco. Os lo pido por favor. Estoy fatal, de verdad. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Os lo pido por favor".

Según ha explicado Antonio Rossi en "Vamos a ver", el parto de Gabriela Guillén habría tenido muchas complicaciones: "Al parecer, Gabriela perdió el conocimiento mientras daba a luz y al bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También le dieron arritmias". Unas informaciones que también confirmaba Raquel Arias, amiga de Gabriela, en el programa "Así es la vida": "Fue un parto bastante doloroso. Tiene molestias, bastantes sangrados". Unos problemas que se sumarían a las polémicas declaraciones de Bertín de hace unos días.