La fea reacción de Victoria Abril con Ana Rosa tras el supuesto acoso sexual

La veterana actriz española se ha metido un en charco por defender a Gérard Depardieu de unas acusaciones de violación. Su compañera de reparto la acusa y ella ha roto su silencio...

La veterana y célebre actriz española, Victoria Abril, se ha convertido en noticia internacional después de haber defendido, de las acusaciones de violación de 13 mujeres, a su compañero de profesión Gérard Depardieu.

Esto ha provocado un inesperado daño colateral para ella causado por otra actriz, Lucie Lucas, con quien coincidió Victoria en el rodaje de la serie francesa Clem. Lucas le ha acusado a Victoria de agresora sexual y lo ha hecho respondiendo en las redes sociales a la defensa que la actriz española hizo de Depardieu.

"¡Hola, Victoria...! ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo agresiones sexuales, hacia tus compañeros?", era lo que respondía Lucie Lucas en sus redes y que suponía un auténtico bombazo en todo el mundo.

Nada se sabía de la opinión de Victoria Abril al respecto hasta que el programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, localizaba a la actriz española para recabar su versión de los hechos. Aunque la respuesta no ha sido la esperada:literalmente ha dicho que no sabe de qué habla su compañera.

"No me molesten más"

Pero además, lejos de defenderse, no ha querido intervenir de viva voz en el espacio de Telecinco peri sí ha lanzado un rotundo mensaje a la reportera, Leticia Requejo, que ha hablado con ella:"Dice que no tiene nada que decir, que no le molesten más".

Requejo ha contado en el programa de Mediaset España que Victoria Abril no va a hablar de estas acusaciones que, recalca, "no se han hecho en un juzgado".

"La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir", ha concluido la reportera de TardeAR que ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con la actriz española de 67 años.