Stefadosa o Tsitsiposa, la nueva pareja de moda en el tenis mundial

La española y el griego se encuentran en el foco mediático tras las informaciones que apuntan a una relación sentimental entre ellos, confirmadas por las fotos de sus redes sociales.

El mundo del corazón se ha revolucionado en los últimos días con la noticia de la relación entre Paula Badosa, que recientemente rompió su relación con Juan Betancourt, y el griego Stefanos Tsitsipás.

Han sido los seguidores de la supuesta pareja los que han dado la voz de alarma al ver sus nuevas fotos de perfil en Spotify. En ellas aparecen juntos y muy sonrientes, pero, en vez de confirmar o desmentir los rumores, han decidido bromear al respecto.

"Esperando el bonus de Spotify sobre esto", ha escrito Badosa en Twitter junto a un corazón. "¿Lo enfocamos a nivel regional?", ha dicho Tsitsipás citando a Spotify Grecia.

Según apuntan varias informaciones, los tenistas podrían haber empezado a salir, a tenor de las publicaciones compartidas en redes sociales, en las que se les puede ver disfrutando de un viaje juntos a Dubái.

Según el medio rosa de tenis 'The Tennis Letter', que cuenta con decenas de miles de seguidores y de cuyas publicaciones pasadas se ha hecho eco Badosa en alguna ocasión a través de un retweet, los dos deportistas estarían manteniendo una relación sentimental.

El perfil de Twitter ha recopilado imágenes y videos de los jugadores en los que se aprecia una sintonía innegable entre ambos. Badosa, incluso, se ha animado a arreglarle el pelo al griego durante sus vacaciones.

El perfil ya ha preguntado a sus seguidores por un posible nombre de pareja, sugiriendo el término Stefadosa, mientras que los fans ya les han bautizado como Tsitsiposa, haciendo un juego de palabras con sus nombres y apellidos.

Aunque la relación amorosa no ha sido confirmada por ninguno de los protagonistas de la historia, a juzgar por las imágenes es las que aparecen ambos, sí está claro es que mantienen una relación especial.

Y que pese a no confirmar ni desmentir lo suyo, lo cierto es que no dejan de soltar miguitas de pan que dejan entrever que su viaje está siendo muy romántico. “Dubái es el nuevo París”, publicaba este domingo el griego. ¿Un guiño a la ciudad...del amor?

Al margen de esto, Badosa, de 25 años, ha sido vista en París viendo jugar al tenista griego, de 24 años, en el torneo de Roland Garros. Aunque intentó pasar desapercibida con una gorra y gafas de sol, sus seguidores la localizaron rápidamente en las gradas de algunos partidos de Tsitsipás, como el que disputó contra Sebastian Ofner o Carlos Alcaraz.

Este año, la tenista no ha participado en Roland Garros por problemas físicos. "Cuando todo parecía que volvía a estar bien, malas noticias otra vez justo antes de empezar un Gran Slam. En el torneo de Roma me hice una fractura de estrés en la columna vertebral. Ha sido una noticia muy dura después del inicio de año tan difícil con las lesiones. Esto me va a tener unas semanas fuera de la competición. Gracias a todos los que siempre estáis conmigo", comunicó el pasado 25 de mayo.