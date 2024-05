Jorge Javier Vázquez se embarca en un nuevo negocio, lejos de las cámaras

El presentador lo ha hecho oficial en sus redes, donde es habitual que interactúe con sus seguidores y genere debate sobre temas que nada tienen que ver con su faceta televisiva.

El que fuera estrella de la nebulosa Sálvame presenta su nuevo proyecto: la promoción de juguetes sexuales. Con una escueta pregunta en sus redes: "¿Me veis otra carita?", el presentador de Supervivientes 2024 ha abierto la puerta a destapar el misterio.

El comunicador ha captado de inmediato la atención de los usuarios, que han querido conocer el motivo por el que el presentador hacía referencia a su gesto y, apenas unos minutos después, ha confesado la razón por la que ha lanzado la pregunta.

Abierto a confesar sus preferencias

Así, el periodista de Mediaset presentaba su nuevo proyecto profesional, en el que desempeña una colaboración con una marca de juguetes sexuales, sin explicar si forma parte de la gestión de la empresa. En su vídeo promocional, el presentador era preguntado: "cómo ha ido la cosa", por una voz en off, a lo que respondía mostrando ante las cámaras un estimulador prostático y confesando que lo ha utilizado varias veces, de ahí el motivo de su buena cara.



"Es una fantasía, no hace falta ser más explícito. Es una maravilla", afirmaba sin pudor, encantado de compartir su intimidad con los miles de seguidores que le apoyan en las redes. "Es que lo puedes usar tú mismo o dar el mando a distancia a tu pareja o alguien que has conocido o lo que sea para jugar de una manera más placentera. Más divertido que el monopoli", explicaba entre risas.

Además, no he tenido reparo en confesar algunos detalles sobre sus zonas erógenas: "Esto es un rastrillo para las zonas erógenas, por ejemplo, los pezones. Yo no soy una persona muy de pezones, aunque me encantan las personas que sí, no pertenezco a ese grupo, aunque me gustaría", ha confesado.

También ha destacado la importancia de saber elegir los momentos idóneos para masturbarse: "Hay veces que estás viendo un programa y no termina de arrancar una serie que no encuentra el guion muy adecuado, pues tú ya te haces tu historia y ya entra todo mejor", ha expresado.

Este no es el único proyecto profesional que el compañero de Carlos Sobera tiene entre manos, pues además, es el conductor del show que contará con la primera actuación de Nebulossa tras Eurovisión, en un acto que se espera que reúna a miles de espectadores y donde será uno de los grandes protagonistas.