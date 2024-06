Jorge Javier Vázquez se sincera y pide a Telecinco que “no se esfuerce” por él

El presentador de Badalona atraviesa por un momento más que dulce porque además de tener nuevos proyectos venía de un momento crítico a punto del despido en Mediaset.

Jorge Javier Vázquez es el ave Fénix de Telecinco. Prácticamente ha resurgido de las cenizas a las que le habían reducido desde la nueva dirección de Mediaset España. El de Badalona había desaparecido de antena, por una baja laboral que le borró de Supervivientes 2023, tras conocer la cancelación de Sálvame y el Deluxe.

Tras ese tortuoso verano fuera de los platós, Jorge Javier reaparecía con un proyecto ambicioso para restar audiencia en el Access Prime Time a Pablo Motos (El Hormiguero, de Antena 3), pero Cuentos Chinos fracasó estrepitosamente y las hormigas se comieron al presentador, a los cuentos y a toda la cadena de Fuencarral. En dos semanas, Jorge estaba de nuevo sin programa.

Pero, tal y como les venimos contando en ESdiario, la caída de audiencia de Telecinco ha hecho recapacitar a Alessandro Salem y no sólo ha ‘restaurado’ la figura de Jorge Javier sino que le ha hecho la estrella y la gran apuesta de la cadena: Supervivientes All Stars, Gran Hermano y un programa de lunes a viernes con su nombre, como si fuese Ana Rosa Quintana, El diario de Jorge, le contemplan para ahora y la próxima temporada.

Jorge, que no se suele callar, ha confesado cómo se encuentra ahora mismo en su blog de la revista Lecturas y lo hace con un titular que no deja lugar a dudas: “Si hay un momento que he disfrutado de mi profesión es este”.

El de Badalona confiesa algunas vivencias personales, como reunirse con un profesional de la televisión que hace tiempo que no trabaja (quizás le recuerde a su experiencia de hace unos meses) pero en ESdiario nos detenemos cuando hace referencia a sus nuevos proyectos.

Confiesa que “no tiene ansiedad por el futuro”, algo que no ocurría el pasado verano que llegó a hacer cuentas de lo que correspondía de indemnización, ya que se veía fuera de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez y la ansiedad

“Qué difícil es lidiar con esa ansiedad que te obliga a pensar permanentemente en el después, en lo que vendrá luego. En definitiva, en el futuro. No sé si la gente joven malgasta ahora tantas energías pensando a largo plazo. Ojalá que no, porque te impide disfrutar de lo que estás viviendo. Pero esa es la herencia que recibimos de nuestros padres. Ya no estoy en esas pero lo mío me ha costado. Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este. Ya no vivo con la frustrante sensación de tener que demostrar algo. Lo que ves es el resultado de muchísimos años de dedicación y esfuerzo. La suma de bastantes aciertos y de errores clamorosos”, cuenta.

Sobre su nuevo programa, una reedición de El Diario de Patricia que tantas tardes de éxito dio a Antena 3, confiesa:

“El jueves me reúno con la productora y el equipo que se van a encargar de El diario de Jorge. La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les digo que no se esfuercen: vengo entusiasmado de casa”.

“Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas. Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo. En esa época en que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que El diario de Jorge rellene muchísimas horas de televisión”, concluye Jorge.