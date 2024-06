Otra tragedia en la Casa Real británica: la princesa, grave tras un accidente

La Casa Real inglesa lo ha confirmado. La hermana del Rey Carlos III, la Princesa Ana, permanece ingresada en el hospital de Bristol tras sufrir un accidente este pasado domingo 23 de junio. La hija de la difunta Reina Isabel II sufre conmoción cerebral y heridas leves, según ha informado este lunes 24 de junio el Palacio de Buckingham.

La Princesa ha sufrido heridas leves y una conmoción cerebral tras un incidente en la finca de Gatcombe Park ayer por la tarde. Su Alteza Real permanece en el Hospital Southmead, Bristol, como medida de precaución en observación y se espera que se recupere completa y rápidamente", reza el comunicado.

"El Rey ha sido permanentemente informado y se une a toda la Familia Real para enviar su más cariñoso amor y buenos deseos a la princesa para una pronta recuperación", concluye el mensaje emitido por Buckingham.

Statement from Buckingham Palace about an incident involving Princess Anne yesterday. She remains in hospital in Bristol.

It seems that her injuries were caused by a horse or horse. She has head injuries.

Her brother, the King, has been kept informed. pic.twitter.com/4jIQAGDBx4