Ana Obregón recuerda emocionada a su hijo Aless por el Día de la Madre

La actriz ha compartido desde Miami un conmovedor recuerdo de su hijo en el día que celebra el primer Día de la Madre con la pequeña Ana Sandra.

Todos los Días de la Madre desde que murió Aless Lequio, con 27 años, son un difícil trago para Ana Obregón, que desde hace un mes y medio puede aliviar abrazando a la pequeña Ana Sandra, la hija subrogada de su fallecido vástago. Sin embargo, el vacío en su corazón de no tener a su niño con ella los últimos tres años aún sigue siendo grande.

La actriz, después de la época convulsa que le ha tocado vivir tras hacerse pública su maternidad, ha recurrido a su Instagram para dar a conocer lo que siente en estos momentos en que se celebra el Día de la Madre

Ana, sentada en salón de su casa en Miami, donde aún reside tras haber recibido a la niña, ha leído, visiblemente emocionada e intentando contener las lágrimas, un fragmento del libro que escribió su hijo, terminó ella y se acaba de publicar, ‘El chico de las musarañas’, en el que relata el último día de la madre con Aless, quien estaba en pleno proceso de quimioterapia, en Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

El párrafo que Ana lee es el siguiente: "Feliz día de la madre. Mi chico de las musarañas, seré tu mamá eternamente. Feliz día de la madre a todas las madres: a las madres que tienen la suerte de tener a sus hijos vivos, pero en especial a las madres que han tenido que devolver a su hijo al cielo".

Ana continúa: "Recuerdo que era mayo. Jamás olvidaré aquel Día de la Madre. Tenía todas las papeletas para ser el más triste; sin embargo, tú, Aless, lo convertiste en uno de los más felices. Te escapaste del hotel recién dada una quimioterapia mientras me estaba duchando para comprarme un ramo de rosas blancas que encontré en la cama de mi habitación del hotel con una nota: Feliz Día de la Madre a mi persona favorita. Eres y siempre serás, la mejor madre del mundo. Casi no pude darte las gracias, sólo te abracé para que no vieras mis lágrimas de felicidad. Eres el amor de mi vida”.

Ana, posteriormente, ha querido aprovechar para dar las gracias a todos sus seguidores y gente que la quiere por convertir el libro de su hijo en el más vendido actualmente en España. Los beneficios de autor irán destinados a la Fundación Aless Lequio, creada para para investigar el cáncer infantil y de jóvenes.