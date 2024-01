Pilar Eyre destapa quién está tras la noticia de Doña Cristina a "todo rincón"

Una noticia tan importante como el divorcio de la hermana del Rey Felipe no fue comunicada de manera pública sino privada a pesar de que ella cuenta con muchos recursos pagados por todos.

Este miércoles la revista Hola sorprendió anunciando la firma secreta del divorcio entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Una noticia que sorprendió y generó confusión por varios motivos, que la periodista especializada en Casa Real Pilar Eyre se encargó de analizar.

A la mediática escritora le han sorprendido las formas y ha señalado en redes sociales que "esta noticia ha aparecido en la publicación preferida de Don Juan Carlos y aunque debería haber ocupado toda la portada solo lo ha hecho una pequeña parte. Ocupa una ventanita en un espacio inferior. Lo que ocupa la portada entera es un reportaje sin interés". De Elsa Pataky vendiendo las virtudes de su vida y su físico perfectos, para más señas.

A Eyre le extraña como periodista que no se haya dado a esta noticia la importancia que merece y como ciudadana le molesta que la información se haya conocido en un solo medio. Más aún, asegura que Doña Cristina tenía otras intenciones: "Querría haber hecho un comunicado para que toda la prensa tuviera la misma noticia y fue su padre quien la convenció para que lo hiciera en la revista ¡Hola! Como periodista me molesta, aunque claro que felicito a la revista que ha dado la noticia".

Los privilegios públicos de la Infanta Cristina, según Pilar Eyre

A los que alegan que la Infanta es alguien particular y puede hacer lo que quiera les responde que "es particular hasta cierto punto" y añade que "lleva la seguridad pagada por el Ministerio del Interior, sus cuatro hijos lo mismo... Su exmarido hasta el día de hoy también la lleva, aunque supongo que poco a poco se la irán quitando. Habrá una resolución, pero ahí está. Cuando va a Madrid se aloja en la Zarzuela, que es Patrimonio Nacional. Propiedad de todos los españoles. Si yo quisiera dormir allí no podría, claro está". En resumen, la hermana del Rey Felipe "tiene muchas más facilidades de las que pensamos, por lo que su idea de dar un comunicado casa con su forma de ser y hubiera sido mucho más adecuado".

Por lo demás, Pilar Eyre piensa que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se casarán pronto y de Doña Cristina asegura que está pasando por un "momento estupendo": "Creo que se ha hecho algún retoquito en la cara porque además yo conozco al doctora a la que va. Creo que se ha hecho algo porque la veo radiante, muy joven y con una piel muy jugosa. No es como Elena, no son el mismo tipo de divorciadas. Elena no ha conocido varón desde que se separó de Marichalar. Ha hecho una vida muy para dentro, muy familiar, muy de sus amigas, de fincas, de cacerías, muy religiosa, muy íntima. Van a llevar una vida muy distinta", augura.