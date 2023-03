El hombre que creó "Sálvame" dice adiós a Mediaset de común acuerdo

Raúl Prieto no es de hacer pasillos para justificar su nómina. No todos ni todas pueden decir lo mismo. Ahora es libre y, según ha podido saber ESdiario, en Atresmedia ya le esperan.

Raúl Prieto da por finalizada su etapa con la cadena de Fuencarral. Mediaset y el director que creó Sálvame llegan a un acuerdo para rescindir el contrato indefinido que le hace la cadena tras su marcha del programa que creó y dio otra vida a las tardes de Telecinco. Fue en abril de 2009. Prieto supo compaginar como nadie la información y otra forma de entretener. En su justa medida cada uno de estos dos ingredientes. A su lado dos mentes ingeniosas y trabajadoras, Adrián Madrid y Oscar Cornejo. Un trío televisivo perfecto.

El periodista sevillano aterrizaba en este nuevo formato con grandes éxitos a su espalda. Fue uno de los redactores brillantes de Aquí hay Tomate. En la memoria de quienes deambulábamos por aquellas redacciones aún permanece la entrevista que le hizo a Mila Ximénez y emitida un 1 de septiembre de 2003. Una entrevista que que hizo recuperar para siempre a Mila Ximénez en la televisión.

Hubo un antes y un después de Raúl Prieto para Emma García

Los grandes documentales del programa Hormigas Blancas llevaban su sello. Había distinción. Muchas horas de trabajo para conseguir los grandes documentales del corazón en prime time. Su última parada en Mediaset fue la dirección de Viva la Vida, presentado por Emma García. A la presentadora también se le notó la mano impregnada de Prieto. Un antes y un después en la periodista vasca. Emma García dejó de estar encorsetada. Con Prieto, fue otra persona. Raúl no es un mago ni tiene varita. Sabe de tele y con quien trabaja en cada momento.

La rescisión de su contrato de Mediaset (un contrato indefinido) ha sido de común acuerdo por ambas partes. Este contrato se formaliza cuando abandona o mejor dicho "le invitan a abandonar" el programa Sálvame. Se le cerró una ventana y se le abrió la gran puerta. Empezaba a ser personal de cadena al nivel de Paz Padilla o Jorge Javier Vázquez.

Quien le conoce bien asegura que su decisión de resolución de su contrato no le ha sorprendido. Raúl Prieto es justo. No quiere percibir si su trabajo no es manifiesto. No es de hacer pasillos para justificar su nómina. No todos ni todas pueden decir lo mismo.

Raúl Prieto se lleva grandes amigos de Mediaset, como Belén Esteban

Su faceta profesional está más que lograda. En lo personal se lleva grandes amigos. Y sin gritos. Consiguió salvar a su gran amiga Belén Esteban cuando las noches eran eternas. Prieto lo hizo y en silencio. Sin espectáculo. Y sin llamadas para contar cómo se encontraba su amiga. Tampoco en esto, todos pueden decir lo mismo. El periodista ya es libre para su futuro y según ha podido saber ESdiario, en Atresmedia le esperan. Tiempo. Y poco tiempo.