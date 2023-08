Arrieta pagaba un desorbitado sueldo a Sancho cada mes a través de una tarjeta

Siguen surgiendo reveladores datos entorno al crimen del cirujano colombiano a manos del joven español. Aparentemente, el chef recibía una mensualidad de una cuenta del colombiano.

Tras casi una semana de haberse conocido el macabro caso del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del español Daniel Sancho, siguen saliendo a la luz novedades sobre este crimen ocurrido en las paradisiacas islas de Tailandia.

El programa ‘Fiesta de verano’ reveló en exclusiva ciertos datos que, según ellos, la policía ha ido recopilando y van a presentar en el juicio. El periodista Ángel Leiras fue el encargado de contar toda la información novedosa: "Vamos a desvelar datos que no se conocían y que la policía ha ido recopilando y van a presentar en el juicio".

El primer dato que contaba el colaborador del programa de Telecinco es que existe "una tarjeta de débito con un saldo de 25.000 euros al mes a nombre de Daniel Sancho. La última vez que se utilizó fue esa semana en Tailandia. Esta tarjeta está asociada a una cuenta bancaria que pertenecería a Edwin Arrieta".

3 videos en el mismo tweet. Según un amigo de Edwing éste le dijo sobre el mes de Mayo que quería irse a vivir a Madrid y hacerse pareja de hecho de Daniel Sancho🤦🏻‍♀️. 2) En Mayo una amiguita de Sancho dice q él le dijo q tenían que terminar la relación pq lo estaban amenazando. 😳 pic.twitter.com/DTpSMsr7ol — Carito (@770carito) August 12, 2023

El programa también contaba que "el abogado de Daniel Sancho en Tailandia, cuando se reúne con el juez, admite el asesinato y la premeditación del asesinato al cirujano colombiano".

Sobre que el escenario del crimen estuviera prácticamente limpio, la policía tailandesa contaba a 'Fiesta de verano' que "en el momento que fallece Edwin, se le trasladaría a la bañera, donde Dani realizaría varias incisiones en las axilas y la femoral. En un tiempo de 10-20 minutos ya se habría desangrado totalmente. Después se produciría el descuartizamiento".

Además, Leiras ha explicado que la policía tailandesa tiene unas imágenes donde "se vería supuestamente Dani Sancho trasladando los restos de Edwin de esa lujosa villa al kayak y al vertedero. Todos estos elementos forman parte de esta investigación".

Ayuda de un tercero

En medio de las indagaciones que adelantan las familias Sancho y Arrieta, surgió una duda que alertó a las autoridades tailandesas: ¿Daniel Sancho habría contado con ayuda de otra persona para desmembrar a Edwin Arrieta?

La custión la planteó Ramón Chipirrás, un criminólogo y abogado que contrató la familia de Sancho con el fin de investigar este acto violento. “Alguien más ha intervenido en esto, por tiempo y porque tenemos acceso a cierta información que nos dice que estos restos que han encontrado los sanitarios no los podía haber hecho una sola persona”, explicó a los medios internacionales.

Ramón Chippirrás, portavoz de la familia de Daniel Sancho, tajante en Antena 3: "Intervino alguien más, tenemos información" https://t.co/XPRoA8V1Ez — YOTELE (@yotele) August 13, 2023

El chef español de 29 años se encuentra actualmente en una prisión en la isla de Koh Samui bajo un régimen de aislamiento como parte del dispositivo para evitar la expansión del covid-19 entre los internos. “Será puesto en detención (ordinaria) el 17 de agosto y permanecerá allí hasta que el tribunal haya decidido el caso”, dijo a AFP el jefe de la prisión de Koh Samui, Watcharapong Boonsaior.

La ley tailandesa establece un plazo máximo de 84 días hasta el inicio del juicio desde que el preso entra en un régimen ordinario de detención, por lo que en este caso debería empezar aparentemente a principios de noviembre.

Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Rodolfo Sancho y abogada de Daniel Sancho: "Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Yo sé cosas que todavía no puedo decir. El caso del asesinato de Edwin Arrieta puede dar un vuelco importante de 180 grados”. pic.twitter.com/YGlDG9mb4Z — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) August 12, 2023

El jefe de investigación de la comisaría en esa isla, Somsak Nurod, dijo a la AFP que disponían de “suficiente evidencia” para acusarlo de asesinato premeditado, un crimen castigado con la pena capital en ese país.

Expertos en leyes han asegurado en diferentes medios que debido a la gravedad de las circunstancias en las que el joven le habría quitado la vida al médico colombiano, Sancho podría ser sentenciado a la pena de muerte; sin embargo, eso lo determinará la ley en su momento.

Rodolfo Sancho, en Fuerteventura

Cuando se hablaba desde la semana pasada que el popular actor, hijo de Sancho Gracia y padre de Daniel Sancho, estaba de camino hacia Tailandia, la verdad es que se encuentra blindado en la urbanización en la que vive con su pareja y su hija en Fuerteventura rodeado de fuertes medidas de seguridad, tal y como ha desvelado el programa ‘Socialité’ de Telecinco.

El actor posee una casa en una exclusiva zona residencial de la isla canaria, con fuertes medidas de seguridad, y allí se encuentra protegido con su familia tras haberse convertido en el foco de la noticia después de la confesión de su hijo.

Los vecinos cuentan que “Rodolfo no sale de su casa para nada, únicamente a veces para hacer llamadas, pero en cuanto ve que hay algún vecino fuera que le puede ver o fotografiar con el móvil, vuelve a meterse inmediatamente para dentro”, explica el grupo de reporteros enviado por el programa para localizar al actor y que ha podido hablar con sus vecinos.

Joaquín Campos, escritor que entrevistó al español Artur Segarra condenado en Tailandia por el mismo crimen que supuestamente cometió Daniel Sancho, asesinar y desmembrar el cuerpo de su víctima, explica el nivel de corrupción de la policía tailandesa. pic.twitter.com/Lf9LdZ8iEV — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) August 12, 2023

Una vez que Rodolfo fue localizado, numerosos periodistas se han apostado a las puertas de la urbanización. La abogada de la familia, Carmen Balfagón, dejaba claro en el programa de 'Fiesta' la petición que le hacía Rodolfo Sancho para que desaparecieran las cámaras de su casa.

Acto seguido, María Verdoy comunicaba a la audiencia que "no vamos a volver a conectar con nuestra compañera. No queremos ser un problema para Rodolfo. No queremos en ningún momento crear ese malestar. Si Rodolfo quiere hablar con nuestra compañera estará en la puerta, pero no grabaremos con la cámara".