Ana Obregón no es la única que recibió una llamada póstuma: Paz Padilla también

Uno de los puntos que más se ha comentado de la reaparición de la actriz fue la llamada que recibió de su hijo fallecido para que publicara su libro. Ahora la presentadora se ha sumado.

La masiva y mediática reaparición de Ana Obregón públicamente en España dio para muchos momentazos y no pocos titulares. Pero uno de ellos fue, sin duda alguna, la llamada telefónica póstuma que le hizo su hijo Aless, algo que ella interpretó como una "señal" para publicar el libro El Chico de las Musarañas que dejó inacabado.

Aunque la revelación provocó cierto estupor a su alrededor, a Ana Obregón le ha salido una firme y famosa defensora. Y es que Paz Padilla defiende con uñas y dientes a la actriz porque ella misma asegura haber recibido un mensaje de su marido Antonio tiempo después de su muerte.

Con el objetivo de apoyar a Obregón de todas las especulaciones sobre su salud mental, Padilla ha querido hacer pública la inusual e inexplicable vivencia que tuvo lugar tras perder al amor de su vida.

Paz Padilla respalda a Ana Obregón para darle credibilidad

Son muchas las personas que, tras el fallecimiento de seres queridos afirman haber tenido algún tipo de contacto con el más allá y haber recibido señales desde el otro lado y la cómica andaluza asegura ser una de ellas: "Quiero contar una cosa que me pasó a mí y que nunca he contado. Me gustaría que todos esos haters me expliquen qué es", aseguró en relación con lo que le está pasando a Obregón.

"El teléfono de mi Antonio se da de baja y ya no tiene línea. Lo guardo como Ana, en mi mesilla de noche, apagado. Yo no tocaba ese teléfono; los primeros días sí lo hice, pero solo para contestar a sus amigos y a todos los contactos que yo no tenía", explicó asegurando que, tras esto, apagó el teléfono y no lo volvió a tocar, ya que hacerlo era algo que "me hacía daño".

Por eso recuerda como si fuera ayer la fecha en la que Antonio Juan Vidal se puso en contacto con ella. Una fecha importante para ella a nivel profesional.

Paz Padilla recibió una foto del móvil de su marido

No en vano, el 7 de septiembre de 2021, un año y dos meses después de su muerte, Paz estrena su última función de teatro, El humor de mi vida. Una obra inspirada en su libro homónimo, que dedica a su difunto marido y en el que le agradece tras su muerte todo lo bueno vivido a su lado: "El día del estreno, por la noche, recibo una foto de Antonio y mía". Se trata de un mensaje desde el número de teléfono de su marido con una imagen inédita que guardaba en su móvil (apagado y guardado en un cajón desde hacía más de un año) que no tenía nadie y que Paz y él se hicieron durante unas vacaciones en Portugal.

Según Padilla, "yo no entiendo qué ha sucedido, pero interpreto esa foto como una señal. Cuando llego a casa el móvil no tenía batería ni línea, pero efectivamente, la última foto que Antonio me manda desde su teléfono era esa foto. ¿Alguien me lo puede explicar?. Para mí fue un shock. Lloraba y lloraba, pero lo interpreté como una señal. No cuestiono a Ana en absoluto. Como esas señales veo muchas, como la mariposa, que veo una todos los días".