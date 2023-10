Filtran el listado de los amigos de Felipe VI que desquician a la Reina Letizia

El Rey ha pasado unos días muy agitados con una agenda privada bastante intensa. Primero una escapada a Zaragoza y luego una intensa quedada con sus amigos de toda la vida.

Desde el principio de su matrimonio, cuando aún eran los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia han tenido ‘quedadas’ por separado, con amigos pertenecientes a etapas anteriores a su relación.

El ahora Rey Felipe no ha desaprovechado ninguna de las oportunidades que ha tenido para reunirse con amigos e incluso realizar escapadas cortas, sin la presencia de la Reina, por ejemplo para esquiar en la zona de Baqueira con sus amigos de siempre. Estas ‘quedadas’ en alguna ocasión han sido polémicas porque ha trascendido que no le hacían demasiada gracia a la Reina Letizia, sobre todo por algunos de los amigos del Rey que no eran precisamente del agrado de su esposa.

Así era y así será ahora porque, tal y como ha podido confirmar ESdiario, Felipe VI se está prodigando mucho últimamente con su círculo de amigos y sin la presencia de Letizia.

Pública y notoria fue su ‘juerga’ de hace un par de semanas con sus viejos amigos de la Academia Militar General de Zaragoza, tal y como publicaba puntualmente este diario. Se trata de una cita anual que el monarca no se pierde nunca y en esta ocasión ha sido algo más especial porque también aprovechaba para visitar a la Princesa Leonor en las mismas instalaciones en las que él se formó militarmente y ahora lo hace su hija y heredera de la Corona.

Ahora ha trascendido que el pasado viernes 6 de octubre Don Felipe pasó, de nuevo sin Doña Letizia, una velada muy especial con sus amigos de la infancia, esos que no son del agrado precisamente de la Reina.

La 'juerga' de El Retiro

El barrio de Salamanca de Madrid recibía una visita muy especial este pasado viernes: El rey no pasó desapercibido al entrar en el restaurante La Castela por la puerta principal, sin tratar de pasar desapercibido y sin tratar de comer en un reservado lejos de las miradas de los curiosos. Un establecimiento ubicado en la calle Doctor Castelo de Madrid, cerca del Parque 'El Retiro',

Felipe acudió también a esta reunión de amigos sin la compañía de la Reina Letizia. La diferencia es que durante la visita a Aragón del Rey, el resto de los asistentes sí que acudieron con sus acompañantes, sin embargo, en esta ocasión en Madrid, todos acudieron sin sus esposas. El menú que escogieron estaba compuesto por varios platos para compartir, entre ellos, unas gambas de Huelva y chipirones encebollados.

La reunión congregaba a amigos de cuando el rey Felipe VI iba al Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, el mismo en el que estudiaron sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Dos de sus mejores amigos estaban en la lista, los empresarios Pedro López-Quesada y Álvaro Fuster, a los que teóricamente no ‘traga’ Doña Letizia, según han confirmado diversas fuentes a ESdiario.

El Español destaca que "se trata de un grupo que se reúne de forma habitual para cenar, para pasar la tarde con la familia (las mujeres e hijas se llevan francamente bien) o para ir a algún palco privado de fútbol, ya sea el Metropolitano o el Santiago Bernabéu. No siempre puede ir el Rey, muchas veces se lo impide la agenda y el trabajo, de hecho, no se veían desde antes del verano por culpa de todo el ajetreo tras las vacaciones", han asegurado desde el grupo cercano del Rey al citado portal.