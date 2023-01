Saúl Ortiz aprovecha el tirón de Pedroche para saldar viejas cuentas con Chicote

Desde hace ya muchos años es tradición cada 1 de enero en nuestro país debatir sobre el estilismo elegido por la presentadora para dar las Campanadas y el debate a veces tiene sorpresas.

Como cada año y como ya es tradición el 1 de enero no se habla de otra cosa que de Cristina Pedroche y del estilismo (o no estilismo) elegido para dar las Campanadas en Antena 3. Opiniones a favor, en contra, críticas, halagos y mucho debate en redes sociales al que este domingo se unió Saúl Ortiz, aprovechando el revuelo.

Y es que el periodista se benefició del tirón de Pedroche de su vestido para saldar viejas rencillas con el copresentador de las Campanadas de Antena 3, Alberto Chicote, que gracias al revuelo logró los titulares que otros años se suele llevar en solitario Cristina.

Todo porque hace un tiempo Ortiz y Chicote coincidieron en el plató de Espejo Público y protagonizaron un incómodo momento que este 1 de enero recuperó el periodista para ajustar cuentas con el chef.

Cuando el nombre de Cristina Pedroche estaba en lo más alto de la lista de trending topic de Twitter también quiso dar su opinión a favor, pero lanzando un dardo envenenado a su partenaire: "Todo lo que haga @CristiPedroche en las campanadas siempre me parecerá bien. Bastante tiene con soportar a ese ser insolente y maleducado al lado. Ella brilla lleve lo que lleve, se ponga lo que se ponga".

Saúl Ortiz y Alberto Chicote y una "deuda" de hace tres años

Lógicamente tal afirmación despertó la curiosidad de los internautas y Saúl Ortiz no se resistió demasiado a la hora de contestar: "Chicote me humilló en directo. Lo peor no fue eso, sino que al terminar el programa (aguanté como pude) me rompí y lloré. No le importó. Ni una palabra de aprecio, ni un gesto. Un ser despreciable. Y prefiero callarme por el respeto y cariño que tengo a Cristina".

Por si alguien tenía alguna duda de lo que pasó en el plató del magacín de Antena 3, el siempre eficaz Sebas Maspons (colaborador habitual de Aruseros de La Sexta) acudió rápido al rescate para compartir el momentazo de marras.

Todo ocurrió en las Campanadas de 2019, hace ya tres años, pero parece que Saúl Ortiz no ha olvidado y se la sigue teniendo guardada a Alberto Chicote... que de momento no ha contestado.