El regreso de Lydia Lozano a Sálvame tras su "fuga" sienta de fábula a Telecinco

No es la primera vez que se lleva un disgusto morrocotudo por culpa de sus propios amigos y tampoco es la primera que le recomiendan tomar medidas drásticas. La vida sigue y Mediaset también

Lydia Lozano sufría el viernes un ataque de ansiedad en Sálvame cuando el testigo protegido del programa se sometía a las preguntas de Kopérnica y aseguraba que había visto salir a la colaboradora de una habitación privada, en un centro de intercambio de parejas, despeinada.

Era su "amiga" Carmen Alcayde quien daba la información hace unos días de que su compañera acudía a este tipo de centros con su marido. Una información que la periodista desmentía y aseguraba que solamente había estado en una ocasión celebrando el cumpleaños de una amiga cuando ni siquiera la sala se había inaugurado.

Tras el mal rato que pasó Lozano el viernes pasado, este miércoles volvió a su programa. Jorge Javier Vázquez iba hasta su casa en coche para recogerla y, tras tocar el timbre, aparecía completamente altiva. Un comportamiento que llamaba la atención del presentador, que le aconsejaba volver a repetir la escena y salir como es ella.

Lydia Lozano vuelve al trabajo a pesar de los consejos a su alrededor

En la segunda oportunidad, la periodista salía de su casa completamente rota: "Había prometido a todo el mundo que no iba a llorar, pero he pasado un fin de semana horroroso" confesó, explicando que mayoría de gente con la que ha hablado estos días "me ha dicho que deje el trabajo", pero ella simplemente ha preferido cogerse un descanso.

La colaboradora señaló que siempre ha sido "muy generosa" con todos los temas de los que ha sido protagonista, pero en esta ocasión no ha sabido "remar a favor de obra" y, decidida, dejaba claro que ahora le apetece "volver a trabajar para darle normalidad a mi vida".

Vuelta a la normalidad que a Telecinco le sentó de maravilla porque este miércoles Sálvame subió en los audímetros en sus dos versiones actuales, Limón (12.3% de share y 1.258.000 espectadores) y Naranja (13.7% y 1.241.000), los mejores datos de ambos desde el 2 de febrero.