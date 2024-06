Cristina Pedroche arropa a su marido en un desafortunado revés profesional

Dabiz Muñoz se ha visto obligado a tomar una decisión radical en relación a su último proyecto, en el que lleva meses trabajando y que, al parecer, tendrá que esperar a ver la luz.

No llegan buenas noticias para los amantes de la alta cocina y los admiradores de Dabiz Muñoz: el chef ha anunciado este viernes que paraliza la construcción de su restaurante de lujo en La Finca, en el que lleva invertidos más de 12 millones de euros, además de muchos meses de trabajo.

Un duro revés del que no ha dado demasiados detalles y que ha comunicado a través de sus redes sociales: "Como sabéis, llevábamos mucho tiempo trabajando en el nuevo DiverXO con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos. Hoy quería compartiros que tras meditarlo concienzudamente he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria ".

Su mujer, responde públicamente

"Y es que el nuevo DiverXO tiene que ser icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras, libre creativamente y sin límites, y solo así puede existir. Desde hoy ya estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño, y aunque sé que es un sueño difícil tengo la confianza de que lo conseguiremos. Ahora más que nunca, lo mejor está por llegar, ¡todavía no hemos mostrado nuestra mejor versión! ", explicaba el cocinero a sus seguidores, obteniendo una avalancha de muestras de apoyo.

Cristina Pedroche muestra públicamente su apoyo a su marido después del revés empresarial: "Estamos juntos en esto. Te amo". https://t.co/hN3kt0yR2L — Mia Revista (@MiaRevista) June 23, 2024

Fue el pasado mes de febrero cuando el empresario y su mujer anunciaron que su nuevo proyecto gastronómico estaría ubicado en La Finca, una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid en la que viven con su hija desde hace unos meses. Pero, desde entonces, la evolución no ha sido la esperada y los problemas relacionados con sus negocios, que llevan años sucediéndose, no han ayudado para que hayan salido las cosas como esperaban.

La pandemia afectó mucho al mundo de la hostelería y, además, ha tenido que sopesar otros negocios que tiene fuera de España y que no le estaban reportando muchos beneficios, a pesar de que siempre ha contado con el apoyo de su mujer, con la comparte sociedad empresarial y siempre se ha mostrado muy involucrada en todo lo que hace su marido.

Su mujer, Cristina Pedroche, ha sido la primera en enviar un mensaje de ánimo y apoyo al cocinero: "A veces hay que tomar decisiones difíciles pero necesarias", publicaba también en redes sociales: "Estamos juntos también en esto. Te amo", escribía la presentadora, que se encuentra en su mejor momento con el éxito con su primer libro, Gracias al miedo, añadiendo: "Hoy está siendo un día regulinchi, así que voy a intentar cambiar la actitud con un poco de sol".