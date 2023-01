Antonio David Flores paraliza una revista y la obliga a rectificar sobre su hijo

Todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo en torno a la elección de Andrea Janeiro, hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. Pero no es el único caso que afecta al panorama rosa.



Este miércoles despertábamos con la portada de la revista Diez Minutos donde se cuenta que Antonio David Flores se lleva a vivir a su hijo. Y con la palabra exclusiva. A partir de ese momento algunos medios de comunicación comienzan a elucubrar y una vez más, acerca del negocio que hace el protagonista de la portada con sus hijos. En este caso con el hijo varón.

Una nueva exclusiva y más pasta. Es el desarrollo que se hace de esta información a lo largo del día y en especial en Sálvame. No es así. No hay exclusiva y no hay negocio. Así se lo hace saber el despacho de abogados de David Flores a Diez Minutos y le solicita que tiene que solucionar esta "mentira" ante posibles procesos judiciales ya sean civiles o penales. Hay un tiempo para la rectificación.

A media tarde la revista emite el comunicado donde enmienda la portada y retira de su edición online todo lo referente al hijo de Antonio David Flores. Es este rotativo quien confirma que el ex de Rocío Carrasco no tiene nada que ver con esta publicación y que por supuesto no ha percibido prestación económica. La información a primera hora del día nada tiene que ver con lo que se queda cuando se esconde el sol. Dos historias distintas y que cambia el perfil de David Flores. De la mañana a la noche. Por mucho que se empeñen algunos medios.

Iuris Tantum, despacho de abogados de David Flores encabezado por Iván Hernández hace público a través de su canal de YouTube Derecho al Corazón, el comunicado de Diez Minutos y explica el letrado la importancia de esta rectificación y la gravedad de lo sucedido el pasado fin de semana con las palabras de Makoke en el programa Fiesta que presenta Emma García.

Una vulneración en toda regla hacia un personaje anónimo. David Flores Carrasco, hijo de Antonio David y Rocío, no es personaje ni público ni popular. De la misma manera que lo es Andrea Janeiro. Ni uno ni otra han querido estar en este mundo del famoseo independientemente de lo que hayan hecho sus padres con anterioridad al cumplir los 18 años. Dos historias con mucho paralelismo.