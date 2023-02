Marta Riesco pierde los papeles con una colega de Sálvame: se lía gorda en redes

La novia de Antonio David Flores se convirtió en protagonista de acto que cubría como reportera y no solo por su look propio de una alfombra roja sino por la enganchada con Cristina Porta.

La escalada de ataques entre Sálvame y Marta Riesco y viceversa estaba claro que en algún momento iba a terminar explotando y eso sucedió este miércoles en la fiesta de presentación de la feria de San Isidro 2023, donde Victoria Federica recibía el galardón Juventud y Tauromaquia rodeada de muchos otros rostros conocidos.

Y es que trabajando Riesco de reportera para programas de Unicorn como Fiesta, lo de coincidir con compañeros del magacín de La Fábrica de la Tele cubriendo actos de corazón es una constante y eso fue lo que le pasó esta vez con su colega Cristina Porta protagonizando ambas un enfrentamiento en directo que hizo salir humo de las redes sociales, donde ambas seguían copando este viernes la lista de trending topic de Twitter.

Cabe señalar que Marta Riesco fue compartiendo durante todo el día su preparación para cubrir el evento: que si recoger un vestido especialmente elegido para la ocasión, que si rematar el look en manos de una maquilladora profesional... Un previo a un acto más propio de una celebrity que posa en el photocall del acto que de la reportera que lo cubre; algo de lo que, por cierto, se hizo eco Sálvame durante la tarde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

La situación comenzó a tensarse cuando José Ortega Cano y Gloria Camila aparecieron en la alfombra roja y se acercaron a Riesco, que comenzó a disparar preguntas sin parar pisando al resto de compañeros, no solo a Cristina Porta, sino también a las agencias y a todo el que intentaba formular una pregunta. Fue entonces cuando acusaron a la novia de Antonio David Flores de mala compañera.

Marta Riesco graba a Cristina Porta y la iniciativa se le vuelve en contra

La propia Riesco comenzó a subir stories a Instagram grabando sus enfrentamientos con Porta espetándole cosas como "tu profesionalidad brilla por su ausencia". Pero Cristina triunfó en Twitter sin perder la calma y con contestaciones como "estamos en un evento Marta, céntrate, no eres tu la protagonista. Marta no estas bien, céntrate porque vas de feliz en tus redes sociales y no estas bien".

Cristina Porta plantando cara a Marta Riesco que intenta colarse en pleno directo de #yoveosalvame dirigiéndose a cámara para decir alguna estupidez del ser en sálvame.



Cariño pareces nueva, que vas sin micros, ni se te escucha ni se te quiere escuchar. Trátate.#crisporta1F pic.twitter.com/angFUkB3xO — alita 🤍 (@RcPorta_) February 1, 2023

La cosa no terminó allí porque Riesco comenzó a grabar a Porta y al resto del equipo de Sálvame que la acompañaba intentando ridiculizar su trabajo, lo que que generó un aluvión de comentarios en Twitter que todavía este viernes seguía en plena ebullición con la tremebunda bronca.

Mucha vergüenza ajena viendo a Marta Riesco actuando así. Es la periodista menos profesional y que hace más el ridículo que he visto en mucho tiempo... #HemerotecaMartaRiesco#APOYOROCIO2F pic.twitter.com/YEoVByw8sX — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) February 2, 2023

pero por favor osea quiere que la dejen en paz pero no para de grabar a la Porta, es que se merece que la despidan porque está haciendo de todo menos su trabajo 🤷🏻‍♀️ #yoveosalvame pic.twitter.com/qO479Bq7sO — Claudilla de España 🥭 (@Clausintx) February 1, 2023

Acabo de ver el acoso tan vergonzoso que ha hecho Marta Riesco a Cristina Porta, debería ser despedida de inmediato, lo que ha hecho en el evento y en su IG se llama ACOSO, y eso no se puede permitir, espero que te corten tu soberbia de una vez y siempre con el penas en la boca pic.twitter.com/ZsqxUj4LQF — Ángela 💜 (@Angela__1962) February 2, 2023