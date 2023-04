El robo de comida que nadie se esperaba en esta edición de Supervivientes

El forcejeo entre dos concursante llegó hasta tal punto que obligó intervenir a la presentadora Laura Madrueño obligándoles a parar. Máxima tensión en Honduras.

Ion Aramendi abre una nueva gala de Conexión Honduras donde reveló a la nueva expulsada definitiva, una nueva visita llega a Honduras, un forcejeo inesperado en el juego de recompensa donde Laura Madrueño tiene que intervenir y la inesperada pillada de Katerina mientras robaba comida a la organización del programa.

El primer robo de esta edición de Supervivientes

El hambre aprieta en Honduras y esto ha llevado a Katerina y al resto de los integrantes de la 'playa de los Olvidados' a robar comida del equipo de 'Supervivientes'. Las cámaras de vigilancia han captado cómo la modelo se llevaba comida del lugar donde la guardan las personas que graban en la playa, pero no solo ella ha sido la beneficiada, sus compañeros han comido también de las galletas, el pan de molde, aceite y otras cosas que se ha llevado.

Ion Aramendi ha recordado que está terminantemente prohibido ir a ciertos sitios, entrar a ellos y mucho menos llevarse cosas cuando ha conectado con los tres en directo para hacerles saber que el programa es consciente de lo que ha ocurrido, además ha preguntado a Artur y a Jaime si ellos han comido de lo que ha cogido su compañera y ellos lo han confirmado.

"No es culpa de Katerina, es de los tres, estamos pasando mucho hambre, llevamos unos días jodidos", ha dicho Jaime. "Cualquier persona que estuviera en esta situación por lo menos se le hubiera pasado por la cabeza", ha dicho Katerina.

Jaime y Artùr piden perdón por haber participado en el robo de comida



Ion Aramendi más tarde de echarles la bronca les comunicó la decisión de la audiencia. La modelo rusa sonrió tras escuchar su nombre y abrazó a sus compañeros. "Me sabe mal que tengáis que cargar con el castigo", les dijo, refiriéndose a una penalización por robar comida.

Nava le quitó hierro al asunto y le dedicó unas palabras de ánimo: "Ya está, no te rayes. Has hecho un concursazo, has aguantado. Estabas mal desde la primera semana y has aguantado siete”.

La eliminada compartió: "Me sabe un poco mal irme con este mal sabor en la boca. Quiero pedir perdón al equipo. Sinceramente, me sabe muy mal el acto del robo. Solo me queda pedir perdón por ello. Me gustaría dar las gracias a Supervivientes por esta maravillosa experiencia, única. Me voy llena de emoción”.

La tercera visita viene con una noticia sorpresa

Las visitas continúan en Honduras. Después de que Ginés se reencontrara con las mujeres de su vida y que Asraf volviera a ver a su gran amor, Isa Pantoja, hoy le ha llegado el turno a Arelys. La superviviente ha recibido la visita de su hijo Yulen.

La sorpresa de Yulen Pereira a Arelys en Supervivientes

Después de verse también con Asraf y con el resto de concursantes, el exparticipante de ‘Supervivientes’ veía finalmente a su madre. Mientras Ion la entretenía, Yulen salía corriendo hacia ella y la sorprendía por detrás. Nada más reencontrarse, madre e hijo no podían parar de abrazarse.

Enseguida Arelys ha empezado a lanzarle preguntas para ponerse al día y cerciorarse de que todo continua bien fuera: “Todo está muy bien, no te preocupes de nada”, le tranquilizaba su hijo.

Ha sido entonces cuando Ion ha intervenido para tocar un tema que, sorprendentemente, aún no habían tratado. Arelys le respondía convencida diciendo que “todo estaba bien”, que así lo veía en la cara de su hijo. Pero, finalmente, Yulen le confesaba su ruptura con Anabel Pantoja: “Hay algo que no está bien”.

La rivalidad entre dos compañeros pasa factura en una de las pruebas de recompensa

Los supervivientes han disputado un nuevo juego de recompensa. Los primeros en hacerlo han sido los integrantes del grupo Cabeza de León. Los concursantes esperaban en la orilla. Las boyas salían a la superficie. Al verlas, salían nadando a por ellas de tal manera que uno siempre iba quedarse sin boya, igual que ocurre en el tradicional juego de las sillas

Después de varias rondas eliminatorias, Asraf y Diego han sido quienes han conseguido llegar a la ronda final. Una única boya para dos. Solo uno de ellos iba a conseguir la tan apreciada recompensa que se ofrecía: un masaje descontracturante acompañado de una deliciosa comida caribeña.

Antes de comenzar, Laura Madrueño les ha pedido algo: “No os hagáis daño”. Pero sus palabras no parecían calar en los supervivientes. Asraf y Diego han protagonizado una lucha de titanes y, a los pocos segundos de comenzar, tanto Laura como Ion han tenido que pedirles calma.

Finalmente ha sido Diego quien, tras varios forcejeos, ha cogido la boya: “Me has agarrado del cuello y me has tirado del bañador”, le ha recriminado a Asraf. No obstante, ahí no terminaba todo. El ganador iba a ser aquel que consiguiera llevar la boya hasta la orilla y meterla en su canasta. Hasta ese momento, podía cambiar de dueño.

La intensidad del juego no ha parado de aumentar y, en efecto, Asraf ha conseguido arrebatarle la boya a Diego. Al llegar a la orilla, Diego se ha tirado encima del novio de Isa Pantoja y la presentadora le ha advertido en reiteradas ocasiones: “Diego, levántate, por favor. La organización me pide que te levantes, ha ganado el juego Asraf”.

Al proclamarse Asraf ganador, Diego ha estallado y la tensión ha continuado fuera del agua. Tanto, que Laura ha tenido que intervenir una vez más: “No vamos a permitir estas actitudes por parte de ninguno de los dos”.