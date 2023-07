Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid, juntos en los Hamptons

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid son dos personas muy famosas que trabajan en el mundo del cine y la moda.

Leonardo DiCaprio es un actor que ha hecho muchas películas, como Titanic, El lobo de Wall Street o El renacido. Gigi Hadid es una modelo que ha desfilado para marcas como Victoria's Secret, Chanel o Versace. Los dos son muy ricos y famosos, y tienen muchos seguidores en las redes sociales.

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid, disfrutando del verano en Los Hamptons

Hace poco, se supo que Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid pasaron dos noches seguidas en Hamptons, una zona muy bonita y exclusiva cerca de Nueva York. Mucha gente se preguntó si los dos estaban saliendo juntos, o si solo eran amigos.

Algunos medios de comunicación dijeron que los dos se habían conocido en una fiesta, y que habían sentido una conexión especial. Otros medios dijeron que los dos solo eran amigos, y que habían ido a Hamptons a pasar unos días de descanso.

No se sabe con certeza si Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid son pareja o no. Aunque medios como Pagesix, afirman que ‘están juntos’.Quizás en el futuro sepamos más sobre su relación, o quizás no....

‘They are together’: Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid hang two nights in a row in Hamptons https://t.co/lGA67MwwsU pic.twitter.com/hQLIVrngZa — Page Six (@PageSix) July 3, 2023

Lo que sabemos con seguridad es:

Que Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid vuelven a coincidir en los Hamptons, la zona de veraneo favorita de las celebridades.

Según Page Six, los dos actores fueron vistos el sábado por la noche en el restaurante Nick & Toni's, donde compartieron mesa con otros amigos. No es la primera vez que DiCaprio y Hadid se encuentran en este lugar, ya que el año pasado también disfrutaron de una cena juntos en el mismo local. Sin embargo, no hay indicios de que haya algo más que una amistad entre ellos.

No es la primera vez que DiCaprio y Hadid se encuentran en los Hamptons este verano. Hace unas semanas, también fueron vistos juntos en el club nocturno SL East, donde bailaron y charlaron hasta altas horas de la madrugada. Al parecer, los dos se conocieron a través de amigos comunes y han congeniado muy bien.

Tanto DiCaprio como Haidin, rompieron con sus respectivas parejas en 2022, motivo que aviva los rumores. Leonardo DiCaprio rompió con la modelo Camila Morrone. Mientras que Gigi lo hizo con el cantante Zayn Malik, con quien tiene una hija de un año. Los dos actores son conocidos por su talento y su compromiso social, y han participado en varias películas y campañas de éxito.

Leonardo DiCaprio hangs with Gigi Hadid in the Hamptons https://t.co/Y8PalsJ55K pic.twitter.com/L9mGtRoAhs — Page Six (@PageSix) July 3, 2023

DiCaprio y Hadid tienen mucho en común, además de ser dos de las estrellas más cotizadas de Hollywood. Los dos son activistas por el medio ambiente y han participado en varias campañas para concienciar sobre el cambio climático. También comparten su pasión por el arte y la cultura, y han visitado juntos varios museos y galerías en Nueva York.

Los dos han aprovechado su estancia en los Hamptons para relajarse y desconectar de sus ajetreadas agendas profesionales. DiCaprio acaba de terminar el rodaje de su nueva película, "Killers of the Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese. Hadid, por su parte, está preparando una serie tipo 'reality sobre moda' en Netflix .

Los Hamptons, en Long Island, “la Marbella de Nueva York”

DiCaprio y Hadid no son los únicos famosos que han visitado los Hamptons este año. Otras estrellas como Beyoncé, Jay-Z, Jennifer López, Ben Affleck, Kim Kardashian, Kanye West, Taylor Swift o Justin Bieber también han disfrutado de sus playas, sus mansiones y su ambiente exclusivo.