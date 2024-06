Confirmado: Tana Rivera rompe definitivamente con su novio Manuel Vega

Los rumores de crisis han sido constantes en los últimos días y ahora ESdiario tiene la información de lo que verdaderamente ha sucedido y quién ha tomado la decisión unilateral...

Los rumores han sido constantes en los últimos días. Sonaban campanas de distanciamiento entre la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera con el empresario sevillano Manuel Vega. Hace unos días era la protagonista de hoy quien lanzaba unas palabras a la prensa: “Es que es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver”. De aquellos rumores de crisis ahora contamos en exclusiva la ruptura de la nieta de las siempre recordadas Carmen Ordoñez y la Duquesa De Alba.

Este pasado viernes fue revelador. Cayetana Rivera asiste a la boda de su tía Sibi Montes (31) con Mateo Ibáñez en el Puerto de Santa María (Cádiz). El enlace tuvo lugar el viernes día 21 de junio. Una espectacular Tana con un diseño morado palabra de honor con escote corazón. Manuel ni estaba ni se le esperaba.

La ruptura entre Tana Rivera y Manuel Vega se produjo hace 10 días

ESdiario ha podido confirmar que la ruptura se produjo hace 10 días. Es Tana Rivera quien toma la decisión. Irreversible. No hay marcha atrás. La hija del matador de toros Francisco Rivera ha recogido sus pertenencias de la casa de su novio. La pareja convivía en Sevilla. La familia del novio es de la zona del Puente de Triana.

Eugenia Martínez de Irujo ha estado muy pendiente de su hija en esta decisión unilateral. De Manuel Vega no ha partido la decisión. No hay terceras personas ni por una parte ni por otra. Así lo ha hecho saber la hija de la duquesa de Montoro a su familia. La convivencia le ha demostrado que no es la persona con la que quiere compartir su vida.