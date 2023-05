Y, por fin, apareció Badosa en La Resistencia: las parejas de Broncano, en plató

La tenista española, recientemente eliminada en el Mutua Madrid Open, se pasó por la grabación del programa que presenta su exnovio cada noche en Movistar.

David Broncano puede presumir de algo que, en numerosas ocasiones, no resulta nada sencillo: llevarse bien con las personas que, en algún momento de su vida, fueron sus parejas sentimentales. Eso solo habla bien de él y, por supuesto, de las mujeres que han sido importantes para él. En los últimos días, se han dado varios ejemplos de esta excelente relación.

El pasado día 1 de mayo, Paula Badosa se veía obligada a dejar el Mutua Madrid Open después de perder en la Caja Mágica ante la griega Maria Sakkari por un doble 6-4. En uno de los palcos de invitados del torneo, David Broncano, acompañado de su actual pareja, la actriz salmantina Silvia Alonso, apoyaba a la tenista nacida en Nueva York con la que, curiosamente, mantuvo una relación sentimental hace unos cuantos años.

Badosa, quien no está siendo acompañada en Madrid por el modelo Juan Betancourt, su pareja en los últimos tiempos, desatando así los rumores de que la relación podría haber concluido, le devolvió anoche el apoyo a Broncano. Y ¿cómo lo hizo? Pues asistiendo a la grabación de La Resistencia, el programa que su expareja conduce cada noche en Movistar. Paula Badosa no era la invitada la noche, sino que únicamente asistía al programa como parte del público, aunque se mostró dispuesta a ser entrevistada por Broncano en el caso de la bailarina de break dance, Ana Furia, la invitada titular, no llegara a la cita.

🎾 Calienta, que sales, @paulabadosa



Reserva pista cuando quieras pic.twitter.com/ugpcxK2xJz — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 3, 2023

Al final, todo salió según lo previsto y ambos, Badosa y Broncano, se emplazaron a las próximas semanas para que el humorista le realizada una de sus heterodoxas entrevistas en La Resistencia. "Calienta, que sales", se pudo leer en la cuenta oficial del programa en Twitter.

En todo caso, esta fue la primera aparición de Paula Badosa en el espacio del que fuera su pareja. Broncano, además, también fue novio de la actriz Adriana Ugarte, que hace solo unos meses también pasó por el teatro en el que se graba el programa de Movistar con motivo del estreno de su última película.

Pero, sin lugar a dudas, la que se lleva la palma en esas presencias televisivas es la también actriz Silvia Alonso. La intérprete salmantina ya cuenta con tres apariciones en La Resistencia, la primera cuando aún no conocía a Broncano y las dos últimas, como miembros de una pareja sentimental, por lo que se ve, de lo más asentada.