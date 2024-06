El nuevo Sálvame confirma en TEN que no aprende de los errores de Rocío Carrasco

Este lunes no olió. Hubo tufo. Quizás ganen en nuevos seguidores de la marea fucsia. Quizás. Otros tuvieron que apagar al ver el pasado reciente porque, a veces, el pasado vuelve.



Ni que fuéramos Shhh… se estrenaba este lunes en la televisión convencional. Ha sido la cadena privada TEN quien les ha abierto sus puertas para hacer su programa. El nuevo Sálvame ha copado cuatro horas de programación. Una cadena que en ese franja se hallaba entre el 0,5 y 1,5. Hasta este lunes.

Los antiguos empleados de Telecinco alcanzaron una media de share de 3,2% de audiencia. Esto se llama multiplicar por tres. Matemática sencilla. Un resultado que hizo resentir al programa que presenta Sandra Barneda de 16 a 17 horas que superó a malas penas el 8%. TardeAR se queda en un 10,6% en su tónica habitual. Entre el 9 y el 12. Este segundo en pocas ocasiones.

El 15 de mayo el extinto Sálvame regresaba en Youtube en canal Quickie. En diez días han conseguido estar en abierto con la facilidad del mando para pasar de TEN a otros canales dando a un botón. El regreso a lo convencional ha recordado los últimos años del programa en Telecinco.

Señoras, señores... Marta Riesco nos ha dado un meme#NiQueFueramos3J pic.twitter.com/mRaMpvZIlS — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) June 3, 2024

De nuevo el tema del malo malísimo de Antonio David Flores. Y la pobre víctima de Rocío Carrasco a punto de ser canonizada por lo mal que lo pasó. En esta ocasión se sirven del testimonio de quien fue novia de Flores y enemiga número 1 de ex guardia civil para volver al tema.

Marta Riesco es la protagonista para desempolvar el tema que hundió al programa y a la cadena. Se echó en falta a Carlota Corredera hablando del sobreseimiento y la entrada por videoconferencia de la exministra Irene Montero, sabia como nadie en temas legales, comentando la no violencia de género de Antonio David. Tiempo al tiempo.

Ni que fuéramos Shhh contará con el público fiel al cuento chino de Rocío Carrasco vs David Flores. Hubo muchos seguidores. También detractores. El pasado 15 de mayo el programa en su estrenó contó con los dos bandos porque no se olía a los últimos años de Sálvame. Este lunes no olió. Hubo tufo. Quizás ganen en nuevos seguidores de la marea fucsia. Quizás. Otros tuvieron que apagar al ver el pasado reciente. A veces el pasado vuelve.

Las mejores bazas de "Ni que Fuéramos Shhh": Belén Esteban, Víctor Sandoval, Lydia Lozano o María Patiño

No se aprende de los errores. Este lunes se echaba en falta a Belén Esteban como animal televisivo en su papel popular, llano y gracioso. Como fue la promoción del autobús donde era la capitana del grupo. Con un gran antagonista, Víctor Sandoval. Salvajismo televisivo del bueno.

Enganchadísimo a la trama de María Patiño y sus gafas nuevas pic.twitter.com/fVYR6oyWqV — Javier Valera (@jvaleraros) May 27, 2024

Y a Lydia Lozano con sus bailes. Y María Patiño con su presunta inocencia y sus gafas rotas. Una gran función de teatro que se agradece en las tardes. Este lunes fue distinto. De nuevo jueces y magistrados televisivos juzgando. En las apuestas, a veces, se gana y otras se pierden. Es cuestión de dirección.