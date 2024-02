Sara Carbonero celebra su "casi boda" y ningún invitado le dice que no

Actualmente hay mucho debate sobre si una invitación a una boda es una ventaja o una faena, pero en el caso de la presentadora no hubo "agraciado" que declinara tan suculenta oferta.

El pasado sábado Sara Carbonero celebraba sus 40 años con una gran fiesta en la que no faltaron todos los seres queridos que no se han separado de su lado en estos últimos años en los que la periodista ha tenido que lidiar grandes batallas en el terreno de la salud.

Muy emocionada y agradecida por la compañía de todos ellos, Sara compartía el domingo imágenes de la celebración y se mostraba pletórica, probablemente con resaca emocional, después de una noche mágica y súper especial en la que disfrutó de todas las personas que le han demostrado su cariño a lo largo de estas cuatro décadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Sara Carbonero y su "casi boda" a la que no quiso faltar nadie

Ahora, la periodista y presentadora ha ido un poco más lejos compartiendo con sus seguidores el discurso que tuvo en su fiesta: "Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí porque no hay nadie que no haya venido, todo el mundo dijo que sí y después, todos habéis colaborado a llegar hasta aquí, sobre todo desde hace cinco años atrás, que me prometí que si llegaba este día iba a ser casi una boda" comenzaba diciendo.

La periodista hizo especial hincapié en sus seres más queridos, sus hijos: "Quería dar las gracias a mis amigas de toda la vida, que sé que les da bastante vergüenza, a estos dos tesoros que tengo aquí, que les ha costado también un poquito, que son la fuerza de cada día, la fuerza de mamá".

"Hoy es un día para disfrutar, yo cuando pensé en esta fiesta más que para mí era para vosotros, para devolveros parte del cariño y del empuje, de cada palabra de aliento, creo que hay que celebrar la vida porque nos está enseñando constantemente que no hay que dar nada por hecho, es un milagro despertarse cada día", añadió.

Además, también recordó a Emi Huelva, con la que tuvo una gran amistad durante los años más difíciles de la influencer: "Como decía una persona que está aquí, Emi Huelva, que la vida no se mide en tiempo sino en experiencias, vivencias y con todas las personas que estáis aquí he tenido las mejores vivencias de mi vida, espero que nos queden muchísimos años más para celebrar y brindar, solo me sale una palabra, que es gratitud".