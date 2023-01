Las bombas de Risto Mejide, Tita Cervera y Máximo Huerta dejan sabor agridulce

Por su parte, Máximo Huerta abrió su corazón de par en par y hasta reveló qué puesto le ofreció Pedro Sánchez tras su dimisión en 2018 como Ministro de Cultura.

Desde su Buñol natal, donde el escritor ha regresado para cuidar a su madre, el valenciano ha echado la vista atrás para revelar que ha sido "un cuidador" toda su vida y recordar que sus primeros años fueron "muy duros" por el "complicado carácter" de su padre, su "masculinidad tóxica" y sus "malos hábitos".

Máximo Huerta habla de su complicada relación con su padre

"No hablábamos. Tuve que entender que sus "te quiero" eran un "mira el aceite del coche" o "tienes una luz que no va" con tono grave. Sé que me quiso pero nunca me lo dijo. Era un hombre complicado porque seguramente no había recibido cariño", explicó emocionado.

"Mi madre me mandaba a buscarlo al bar. Unas veces me mandaba a casa, y otras volvía conmigo. Llegaba ya mal a casa cuando tenía 30 años. Era un caballo desbocado, sin jinete, que hacía lo que quería y mandaba él. Recuerdo el ruido de sus llaves, pero no por el ruido, sino por el silencio que provocaba. Venía como venía, y yo huía, me iba a mi habitación a escribir. Escribir era para mí hablar solo y no me molestaba nadie", señaló, sin ahondar demasiado en los problemas familiares por los malos hábitos de su padre.

Un alcoholismo que siendo pequeño provocó episodios tan delicados como el que ha recordado sin poder contener las lágrimas; el día que, durante un viaje en coche, su madre dijo "me tiro" y él le respondió "si te tiras tú me tiro yo". Esto te mata la infancia, te deja muerto", reflexionó.

Máximo Huerta emociona hablando de la despedida de su madre

Su madre siempre fue su gran pilar y lo sigue siendo. Por ella ha regresado a vivir al pueblo valenciano en el que creció, Buñol, para cuidarla y poder pasar el máximo tiempo posible a su lado. A ella le dedica su último libro, Adiós pequeño, en el que se mentaliza para una despedida para la que, confiesa, no están preparados ni él ni su progenitora: "Estamos a la espera de una operación del tumor otra vez, y eso la hace débil, inestable, colérica, tirana, débil, una niña. Es consciente de la vida. Tiene un miedo a irse horroroso. Y ella no sabe que yo tengo más miedo que ella. A veces le digo "cuánto nos está costando morirnos a los dos".

"Estoy cuidando de mi madre y he renunciado a muchas cosas. He dejado Madrid, viajes con mi pareja, trabajos.. Por ello no me doy golpes de pecho, pero creo que hay que hacerlo. No me puedo quedar con la sensación de que no hice lo suficiente. Es egoísmo, pero quiero quedarme tranquilo y feliz. Lo hago por los dos", admitió emocionado.

Dejarlo todo para cuidar a una madre. Parece lo obvio, pero es admirable lo que hace @maximohuerta por la suya. #ChesterHuerta pic.twitter.com/KBZveG9Q0s — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 24, 2023

Otro tema sobre el que también se ha sincerado ha sido sobre qué pasó entre él y Pedro Sánchez tras su dimisión como Ministro de Cultura después de seis días en el cargo. Tal y como ha revelado, el presidente del Gobierno le llamó un mes después para ofrecerle un puesto en el Instituto Cervantes y, aunque admite que le hubiese encantado hacerlo, no estaba preparado.

Un montón de confesiones y de bombas informativas que se tradujeron en datos agridulces. Por una parte Viajando Con Chester le dio a Cuatro un meritorio tercer puesto en los audímetros con un 9.5% de share y 940.000 espectadores, que le valió para ponerse por delante de La Uno de TVE y de Julia Otero. Sin embargo, no logó superar sus propios datos de la semana pasada, cuando Cayetano Martínez de Irujo se marcó un 11.1% y 1.200.000.