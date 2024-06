Ana Rosa Quintana se niega a "enchufar" a Victoria Federica pese a las presiones

La situación del programa TardeAR de Telecinco es tan delicada que los rumores sobre la continuidad en la parrilla de Telecinco son un no parar pero la veterana presentadora no afloja...

Aunque ninguna se moja específicamente por la cuenta que les trae, en las últimas semanas están creciendo los rumores acerca del creciente malestar de algunas influencers importantes de nuestro país por el trato de favor que recibe Victoria Federica, que solo por ser quien es está consiguiendo en tiempo récord metas que a ellas les ha costado años conquistar.

Sin embargo, este presunto enchufismo del que gozaría la hija de la Infanta Elena no funciona en todos los mostradores mediáticos. De hecho, Ana Rosa Quintana ya ha dicho con todas las letras que no la ficharía como colaboradora.

Que no es por no enchufarla, como diría aquel, sino por motivos puramente egoístas. Y es que, tal como explicó la veterana presentadora, "no habla mucho" y eso es un problema en la tele. Vamos que a pesar de que su TardeAR no pasa por su mejor momento, no termina de cuajar en los audímetros y cada día que pasa está más cuestionado, Quintana no se la jugaría por colocar a Victoria Federica: "Nosotros no solo trabajamos con la imagen, sino que trabajamos con la palabra", explicó Quintana para justificarse durante su asistencia a los Beef Awards.

Otra cosa sería entrevistarla, eso sí que lo haría:"Yo entrevistaría a Victoria Federica y a quien sea noticia".

Más ahora que la sobrina del Rey Felipe ya ha roto el hielo y aunque es poco amiga de las entrevistas concedió una que ha dado mucho que hablar precisamente a una colaboradora de Ana Rosa, Vicky Martín Berrocal, con la que conversó en su podcast A solas Con.