Ana Obregón enseña el rincón de Miami donde descansa Anita con vistas al mar

Así es la habitación en la que duerme Ana Sandra, nieta de la actriz, en su refugio secreto de la ciudad de Miami, donde vive lejos de la polémica y disfruta de la recién llegada.

Ana Obregón está viviendo una etapa de enorme ilusión desde que naciera su hija Ana Sandra. La pequeña vino al mundo el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami y desde entonces la presentadora no cabe en sí de felicidad. A medida que pasan los días, la presentadora ha ido desvelando nuevos detalles sobre su vida en Estados Unidos, donde se encuentra en estos momentos.

Hace apenas unas horas ha compartido imágenes del dormitorio de su pequeña en el apartamento de 8.000 euros en el que está instalada en Miami junto a su nieta. Tal y como ha mostrado, se trata de un dormitorio decorado en tonos naturales que cuenta con una espectacular vista del mar.

Ana Obregón enseña la habitación con vistas al mar en Miami de la pequeña Ana jr. pic.twitter.com/quw6ofEp7P — BuT (@buttra_rosa) April 6, 2023

"Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre", señala la bióloga a través de Stories con una foto de Obregón con la niña en brazos en la portada de Hola que la actriz acaricia con mimo.

Aunque no se habla de otra cosa dentro y fuera de España. Ana Obregón disfruta de estos días de la recién llegada en la más absoluta intimidad, lejos del terremoto que produjo la noticia de que la bebé es, además de su hija legal, su nieta: descendiente de su hijo Aless, pues Ana utilizó el esperma que congeló antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia.

EXCLUSIVA: Ana Obregón nos presenta a su nieta, Ana Sandra, hija de Aless (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/9TS2SnNYgw pic.twitter.com/RucBpiPkue — Revista ¡HOLA! (@hola) April 4, 2023

Ajena a las polémicas, ha usado su instragram para enseñar un rincón de su dormitorio con la cuna de la pequeña Ana y la espectacular terraza con vistas a las playas de Miami a la que tiene acceso la habitación. Está entusiasmada ahora que vive rodeada de pañales, de ropita rosa y de colonia infantil, como ella misma ha detallado.

EXCLUSIVA. Ana Obregón: ‘Lo que recaude será para la fundación de Aless’ (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/b9a8bn8eqI pic.twitter.com/c8XF1OdFnI — Revista ¡HOLA! (@hola) April 5, 2023

El pasado miércoles confesaba en la revista 'Hola' que no rechaza la posibilidad de tener más hijos. "¿Hubieras preferido un niño?", le preguntan. Y ella responde: "Hombre, me hubiera gustado también un niño, pero ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".

Incluso ha vuelto a hacer mención a la posibilidad de aumentar la familia con los colaboradores de 'Sálvame'. "No hay otro bebé, pero tengo ganas de otro", le ha dicho a través de un mensaje a María Patiño. "No sabes la sensación que tengo, es emocionante. Solo una madre sabe lo que es perder un hijo. Nadie se puede imaginar el infierno que he vivido", decía en otros mensajes enviados a Terelu Campos y Belén Esteban.