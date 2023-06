El pasado oculto de Valeria Ros antes de ser la Tamara Falcó de Getxo la delata

Todo el mundo ha tenido un pasado y los colaboradores de la televisión también... o más que los demás mortales. Algunos episodios incluso dejan huellas en el físico de las personas.

Los vídeos con los que cada día Zapeando anima la tarde de sus espectadores suelen generar divertidos debates en el plató del magacín de La Sexta y similitudes y comparaciones con anécdotas propias de los colaboradores.

Este miércoles tras ver el vídeo viral de un padre avergonzando a su hija a la puerta de su instituto, Valeria Ros confesó que en su caso particular era ella la que avergonzaba a su madre de joven: "A mí me gustaba ser borroquilla. Me gustaba el rollo de ir con el flequillito".

Unos recuerdos que no dejaron de sorprender a su compañero Dani Mateo, que no dudó en exclamar sorprendido: "¡Pero si eres la Tamara Falcó de Getxo! Qué me estás contando". La cómica vasca le recordó que ella también tiene un pasado: "Es verdad, el agujerito del labio indica un pasado", observó con ironía el presentador.

"Es la marca de la vergüenza, el chonismo ha estado", desveló en Zapeando, aunque también reconoció que en su vida ha "sido de todo" dependiendo de qué le gustara.

Unos recuerdos y nostalgias que, sin embargo, no terminaron de convencer al respetable este miércoles. O al menos eso es lo que pareció desprenderse de los datos cosechados en los audímetros: un 5.7% de cuota de pantalla delante de 578.000 espectadores, sus registros más discretos desde el pasado 16 de mayo para el magacín de zapping de sobremesa de La Sexta.