La verdadera relación de los ex de Anabel Pantoja y Carlo Costanzia fríe Fiesta

La noticia que sacudió las redacciones del corazón llegó al plató del programa de Emma García en Telecinco pero parece que el tiro salió por la culata de más de uno. Su gozo en un pozo.

El gozo de los programas del corazón en un pozo. Y es que si el viernes saltaba el bombazo en el plató de TardeAR sobre un posible romance entre Jeimy Baez (exnovia de Carlo Costanzia, actual pareja de Alejandra Rubio) y Yulen Pereira (exnovio de Anabel Pantoja) apenas unos días después uno de los protagonistas pinchó el globo en primera persona.

Según se dijo en un primer momento, la chispa habría surgido a través de las redes sociales y, aunque sería pronto para hablar de noviazgo en toda regla, ya harían vida de pareja y Jeimy estaría ilusionada y muy feliz; y Carlo ya estaría al tanto de las novedades en el corazón de su ex y no le habrían sentado nada bien.

Sin embargo, este mismo domingo Pereira matizó la información en el Fiesta de Emma García en Telecinco, sorprendido de que esta historia haya salido ahora a la luz "porque no somos pareja y nunca lo hemos sido". Sí confirmó que "nos conocimos hace mes y medio por redes. Cuando la vi en TikTok dije 'wow, qué mujer. Empezamos a hablar y quedamos unas cuantas veces y ya está, hasta ahí, ya no somos ni amigos, ella ha tomado su camino y yo el mío. Al final somos dos personas muy distintas y bueno, ahí quedó la cosa".

"Ella ha salido de una relación hace poco tiempo y no era su momento, pero a mí realmente no me hubiera gustado tener nada más con ella, igual que a ella tampoco conmigo, le deseo lo mejor y espero que ella a mí también", añadió, dejando claro que no habrá una segunda oportunidad en su fallido romance.

Ya puestos, Yulen desmintió que tuviesen un encontronazo con Carlo como se dijó, dejando entrever que habría sido Jeimy la que lo habría filtrado al TardeAR de Ana Rosa Quintana: "Me sorprende que ese rumor haya llegado aquí porque no había nadie ni hay imágenes, yo no lo he contado, ella no lo sé. Yo nunca he visto a Carlo mientras estaba con Jeimy, si él nos ha visto eso ya no lo sé. Yo me he cruzado una vez con él pero simplemente nos miramos, no nos dirigimos la palabra. Jeimy nunca me ha hablado de Carlo y no es cierto que hayamos tenido un encontronazo como están contando" recalcó.

Un romance fake que también resultó fallido para las cifras de Fiesta este domingo ya que el magacín de corazón de Telecinco se topó contra un muro de indiferencia en el que registró un 9.6% de cuota de pantalla y 885.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace más un mes.