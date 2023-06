Se desvela la infidelidad de un futbolista que está ahora con su novia en Grecia

'Socialité' ha desvelado la noticia bomba que tenía entre manos: la identidad del jugador infiel que desbarró en la fiesta de despedida de la temporada en el reservado de un local de copas.

El programa 'Socialité' ha revelado que el futbolista Munir El Haddadi, del Getafe, ha sido infiel a su pareja, la influencer Andrea Dalmau. Todo habría ocurrido durante la fiesta de fin de liga del equipo madrileño. Según ha podido confirmar el espacio de Telecinco, el jugador fue visto dándose unos besos en una discoteca de Madrid con una chica periodista de 25 años que responde al nombre de Irene.

Una infidelidad que llega en el mejor momento de la pareja, ya que el futbolista y la ex de Cepeda se han ido de vacaciones a Grecia, tal y como se han encargado ellos mismos de presumir en sus redes sociales tan solo unas horas después de producirse dicha deslealtad. La pregunta es si después de conocer esta información volverán juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Dalmau (@andreadalmauvalls)

"Todo esto ocurrió cuando estaban celebrando la fiesta de fin de temporada. Nosotros, al ver las fotos, dijimos: ‘qué bien está con su novia, cuántas fotos suben juntos’", empezaba explicando Laura Roger desde la redacción de 'Socialité'. "El entorno nos ha llamado, ¿no?", se interesaba Nuria Marín.

"Exacto, por lo que el futbolista es conocedor de la información, aunque creo que se lo va a negar a su chica. Vamos a ver lo que dice nuestro testimonio sobre Munir, futbolista del Getafe, y novia de Andrea Dalmau", introducía el vídeo Roger.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Munir El Haddadi (@munirhaddadi)

El testimonio contaba en exclusiva a 'Socialité' que " he visto a Munir, el futbolista del Getafe, besándose con una chica que no es Andrea Dalmau. Lo que más me sorprendió es que no se escondían para nada como si él estuviera soltero. Estaban en un reservado solo para los futbolistas, pero mucha gente podía verlos y se liaron igualmente", ha comenzado relatando uno de los asistentes a la fiesta en la que el futbolista se olvidaba de Andrea Dalmau.

"Munir y esta chica se tiraron toda la noche juntos. Al principio estaban más tímidos, pero cuando pasaban las horas la cosa se iba calentando... No se cortaban nada. Se abrazaban y se besaban delante de todo el mundo", proseguía el testimonio.

🚨 INFORMACIÓN de @marcosbenito9



🇮🇹 "Munir podría llegar a la Atalanta libre tras acabar contrato con el Getafe".



🤝🏻 "Las negociaciones están avanzadas". pic.twitter.com/AaZAthWT6d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2023

El siguiente mensaje que emitía en exclusiva 'Socialité' contaba: "La discoteca ya tenía que cerrar porque eran las seis de la mañana. Entonces, vi como Munir cogía de la mano a la chica y salían juntos de allí. Se fueron los dos en el coche del futbolista. Lo que pasa después no lo sé, pero me lo puedo imaginar".

El testimonio acababa explicando: "También te digo que no es la única chica con la que se besó Munir. Él estaba pletórico con todas las chicas de la fiesta. Al saludarlas, muchas iban a darle dos besos y él lo que quería era dárselos en la boca. Bueno, y se los daba".