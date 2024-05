Salen a la luz detalles de las primeras noches clandestinas de Piqué y Chía

Una ex compañera de trabajo de la actual pareja del deportista, ha narrado cómo el ex de Shakira acudía a su centro de trabajo para cortejarla, a pesar de que ella tenía pareja.

Han pasado casi dos años desde que se salieron los primeros detalles sobre el supuesto romance entre Gerard Piqué y Clara Chía cuando él aún estaba casado, y que acabaría de manera fulminante con el matrimonio del futbolista con Shakira.

Dos años en los que muchos han sido los testimonios que han revelado informaciones íntimas de la ex pareja, empezando por la propia cantante, pero menos los que se conocían sobre la que fuera la tercera en discordia, de la que apenas se sabía que tenía 22 años y formaba parte del entorno del empresario cuando aún estaba casado.

Disfrazado con un pasamontaña

Aunque se creía que ambos se habían conocido en una de las empresas del ex futbolista y que mantuvo una relación extra matrimonial con la joven, el entorno de Chía había permanecido hermético sobre su vida, hasta que @stella.jou, antigua compañera de trabajo en Kosmos, ha abierto la caja de pandora, desvelando cómo fue testigo de sus primeras citas.

🤔 A casi 2 años de la separación de Gerard Piqué y Shakira, ahora una supuesta amiga revela cómo realmente Clara Chía y el exfutbolista iniciaron su romance.

Te contamos 👇https://t.co/9sLaxRtfR1#Shakira #GerardPiqué #ClaraChía #noticias #famosos — 🌍 El mundo de Regina (@elmundodeRegina) May 2, 2024

Y es que la actual pareja de Piqué trabajaba en aquella época en un bar de copas de Barcelona que era frecuentado por deportistas, cantantes y otros rostros conocidos. Allí coincidió con la joven, con la que tenía buen feeling, sin mucha confianza, pero veía cómo cada noche algunas camareras, entre ellas Chía, se solía quedar en el reservado con “gente famosa”, entre ellos, el ex de la colombiana.



La influencer admite: “Nunca me olí nada porque Clara tenía un novio al que yo conocía porque venía muchísimo a visitarla al bar de copas donde trabajábamos y se les veía bastante bien”, explica en su cuenta de Tik ToK en un post que supera las 35.000 visualizaciones.

La sorpresa llegó cuando un día entró al local un hombre con la cabeza cubierta por un pasamontaña cuando ambas estaban trabajando en la misma barra y @stella.jou se asustó, avisando de inmediato a los de seguridad: “¿Quién ha dejado entrar a una persona con un pasamontaña? ¿Entonces el pavo se levantó el pasamontaña y adivináis quien era? Pues sí amigas, era Piqué”.

“Pero la verdad es que a mi no me pareció raro porque el tío era un cliente muy recurrente en el local, mucho. Incluso cuando el local no estaba abierto, había momentos en los que él estaba dentro. Yo pensaba que eran muy amigos, pero ahora viéndolo desde fuera pienso en los comentarios que se decían..., pero pensaba que eran amigos porque ella tenía novio. A mi me sorprendió muchísimo porque cuando pasó todo esto, todo empezó a tener sentido. Pero bueno, si queréis parte dos, comentar lo que queráis”, concluye, animando a sus seguidores a comentar la noticia.