Un micro abierto pilla a Gema López "traicionando" a un compañero de programa

Que los altavoces los carga el diablo es un clásico de los programas televisivos en directo. A veces los colaboradores dicen cosas pensando que nadie les oye y resulta que no era así...

No será ni la primera ni la última a la que un micrófono abierto cuando ella pensaba que estaba cerrado le pilla in fraganti metiéndose con algún compañero... En este caso lo de Gema López en Sálvame no está claro si fue un accidente o un órdago: para lo que le queda en el convento...

Con el magacín de La Fábrica de la Tele en la recta final hacia su desaparición definitiva de la parrilla, la veterana periodista del corazón fue la última en sumarse a la larga lista.

Un lapsus que se produjo en una conexión en directo con su compañero José Antonio Avilés, que estaba dando una información sobre el supuesto nuevo novio de Anabel Pantoja. Fue en ese momento cuando se escuchó un comentario de Gema López que restó bastante credidiblidad a lo que estaba diciendo Avilés.

Gema López: dos pilladas en una sola tarde

Y es que mientras José Antonio aportaba datos que señalaban a Anabel como muy ilusionada, Gema cuando pensaba que nadie la oía se refirió a las pruebas con las que contaba su colega: "A mí este periodismo de redes sociales me pone muy nerviosa, no me gusta. Así te lo digo", comentó refiriéndose a que las informaciones que aportó Avilés vinieran de publicaciones de redes sociales. Un comentario que después recogió de algún modo María Patiño.

Pero es que la cosa no terminó ahí porque López volvió a hablar entre susurros en plató después de otro de los comentarios de Avilés: "Ahora es Córdoba, antes era en los barrios de Triana, ¿te acuerdas? ¿En las Cofradías también se habla?", comentó antes de uno de los cortes de publicidad, mostrando que la información de su compañero y su forma de trabajar no le terminan de convencer.