Lanza los testículos a la cara a su colega en la tele nacional y noquea La Sexta

Parece que la relaciones fuera de plató entre algunos compañeros de la cadena verde de Atresmedia son tan "relajadas" que a veces se trasladan delante de las cámaras y pasa lo que pasa.

Como defensor de la audiencia que es Santi Alverú acudió este lunes a Zapeando y por petición de una espectadora del programa de La Sexta sacó en plató los peluchitos de los órganos reproductivos con los que, hace unos días, Valeria Ros intentó explicar la reproducción humana con no demasiado éxito ni acierto.

De hecho, según la espectadora, "no dio ni una". Motivo por el cual Alverú se dispuso a repasarlos en directo con no poca sorna e ironía: "Testículos, útero, espermatozoide, óvulo y cigoto".

"Sacaste un 2 sobre 5, estás suspensa en reproducción sexual. Ya nos explicarás un día cómo te quedaste embarazada", bromeó con su compañera Valeria Ros, a la que decidió darle una nueva oportunidad: "Te lanzo los peluches, los coges y dices qué es, ¿vale?".

Momento en que la colaboradora María Gómez cogió el chiste al vuelo para preguntar divertida: "¿Estás seguro de que quieres lanzarle unos testículos a una mujer a la cara en la tele nacional?".

Pero él no se amedrentó ni un ápice: "¡Claro que sí!". El surrealista momento que se produjo en Zapeando no tenía desperdicio pero terminó descolocando un poco al público del magacín de sobremesa de la cadena verde de Atresmedia. No en vano, La Sexta bajó en cuota de pantalla con respecto al día anterior (6.4% frente a 6.5%) y sin embargo creció en número de espectadores (658.000 frente a 643.000).