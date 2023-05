Kiko Matamoros confiesa de dónde venía el día de su boda con Makoke

La fuerte tensión entre la expareja sigue palpándose en el ambiente a tan sólo unas semanas de la boda del colaborador televisivo con su actual pareja, Marta López Álamo.

Ya lo dijo Belén Esteban en pleno directo: “Para lo que me queda en este convento, me c… dentro”. Ésta parece ser la máxima de ‘Sálvame’ en los coletazos previos a su desaparición, donde los colaboradores van a saco quizás porque ya les dé lo mismo, quizás porque quieren despedirse con las audiencias que les hicieron líderes de las tardes de Telecinco y quitar la razón a quienes aseguran que el formato está acabado.

El caso es que Kiko Matamoros ha vuelto a dar otro momento del que hablar, y mucho, sobre su enmarañada vida personal de cuyo relato en vivo y en directo ha vivido durante muchos años frente a las cámaras de televisión.

Kiko Matamoros vuelve a hablar de su relación paralela a semanas de su boda. Fuente: Telecinco pic.twitter.com/hHWr7bEmu5 — Show España (@ShowEspana) May 12, 2023

El último, la confesión total: el día que se casaba con Makoke venía de haber pasado la noche con otra mujer con la que mantenía una relación paralela. Y todo ello para desgracia de la también colaboradora de televisión, que durante la semana pasada ha estado proclamando que, pese a que Matamoros anuncie que su verdadero amor es su futura mujer, Marta López Álamo, el colaborador estaba loco por ella cuando protagonizaron su enlace matrimonial.

El hecho de que Makoke hiciera público que Kiko, ingresado de urgencia, le envió un mensaje estando ya con Marta que haría peligrar la estabilidad de la actual pareja ha colmado la paciencia del colaborador de ‘Sálvame’.

El mensaje, en plena guerra de ambos, decía lo siguiente: “La verdad, no sé cómo saldré de ésta… (estaba hospitalizado). Ni lo que me espera por delante. Estos días me he acordado bastante de cuando los tiempos fueron buenos y te he podido recordar de la mejor manera. Te ruego que no le cuentes nada a nadie de este mensaje. Aquí cada uno interpreta las cosas a su manera y estoy harto ya de muchas cosas. Un beso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros)

Y así se la ha devuelto Matamoros desde el plató de ‘Sálvame’: “Cada uno cuenta la historia como se la cree o le interesa creerla. Todo esto es algo sucio y ruin”. Y, aunque no sabe de quién partido la iniciativa, sí explicaba que el mensaje que envió no tenía ninguna doble intención, que su novia Marta lo sabía y que si pide que no se lo cuente a nadie no es por miedo, es porque no se creara polémica: “El mensaje no puede ser más blanco ni más correcto”.

Además, Kiko hacía una revelación para dejar claros cuáles eran sus sentimientos cuando se casó con Makoke: "No me casé enamorado, ya conté en una ocasión y lamento tener que repetirlo, que el mismo día que me casé, había estado con otra señora con la que tenía una relación”.

Marta López Álamo lo da todo en su despedida de soltera: viaje a Ibiza, limusina y beso con Kiko Matamoros https://t.co/fQHPg4Adg0 pic.twitter.com/7N5pikyOfY — Lecturas (@Lecturas) May 13, 2023

Respecto al tatuaje en el brazo al que alude Makoke que se hizo por ella con la france “I Will wait for you” en relación a la canción favorita de ambos, Kiko fue contundente: “Si hubiera sido para Makoke, me lo hubiera borrado ya, pertenece a una historia que tuve que contar impelido por los hechos”.

La relación con otra mujer a la que se refiere el colaborador era conocida sus compañeros de plató e, incluso, recuerda que Makoke le “sorprendió” en varias ocasiones . Él prefiere “excusar el relato”, aunque no descarta contarlo: “Es innecesario, pero si alguien sigue tocándome las narices, cuento cómo ha sido nuestra relación porque me estoy cansando”.