Ve la luz la biografía no autorizada de la Infanta Elena en su 60 cumpleaños

La autora ha hablado con ESdiario para destacar puntos clave de los últimos tiempos de la hermana mayor del Rey Felipe como que "Jaime de Marichalar ha ganado una batalla contra su exmujer".

Elena, la infanta que pudo reinar es la biografía no autorizada escrita por María José Lorenzo (Puentecesures, Pontevedra), que acaba de ver la luz y en la que se hace un repaso pormenorizado de los acontecimientos y episodios que han marcado su vida. Ya en la portada podemos leer debajo del titulo: "La vida de más castiza de las infantas, cuyo destino quedó marcado por nacer mujer". Su autora quiere incidir en que "hoy reina Felipe VI, pero bien podría haber sido Elena I de España quien reinase actualmente".

La primogénita del rey emérito cumplirá 60 años el próximo 20 de diciembre, seis décadas en las que sus pasos siempre estuvieron en el foco mediático, al igual que el resto de la familia real.

"Tímida, sensible, reservada, familiar y muy especial", así es como define Lorenzo a la Infanta en esta entrevista para ESdiario: "Elena es muy monárquica, tiene su papel muy interiorizado desde niña, pero realmente siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha sido la primera en la familia en dar el paso de separarse, cuando anunció el “cese temporal de la convivencia”, y posteriormente divorciarse de Jaime de Marichalar. Sus caracteres chocaban mucho, y vivieron el desamor durante mucho tiempo aún estando casados".

Marichalar sufriría una isquemia cerebral en 2001: "Fueron tiempos difíciles y la Infanta permaneció junto a su marido apoyándole en todo momento en su recuperación. Creo que tiene la espinita de que su matrimonio no le haya durado toda la vida".

La Infanta y Marichalar pondrían fin a su convivencia en septiembre de 2007 y firmarían el divorcio a principios de 2010: "Una de las cosas que más me ha sorprendido es que en todos estos años no ha trascendido públicamente un amor de la Infanta Elena. Sin embargo eso no quiere decir que no haya existido alguien especial. Se separó siendo joven, cumplirá sesenta dentro de unos meses, aún podría darnos una sorpresa", reflexiona la periodista.

En los últimos tiempos los titulares que versan sobre la Infanta Elena se deben más a sus hijos que a ella misma. A Froilán le gusta la noche y las discotecas, de adolescente ya hizo sus pinitos como relaciones públicas, y ultimadamente su nombre se ha visto salpicado en peleas, aunque él asegura que todo son "bulos".

Según María José Lorenzo: "Froilán no desea estar en el ojo mediático, a diferencia de su hermana a la que sí que le gustan los focos. Creo que la infanta siente más debilidad por su hijo, tal vez porque le ve más vulnerable públicamente, mientras que Victoria Federica ha elegido el camino que quiere seguir. Un rumbo relacionado con la constante exposición pública que la infanta no comparte. Me consta que Elena y Jaime han mantenido más de una conversación para hablar del futuro de su hija que en los últimos dos años se ha lanzado como influencer y reina de los photocalls. La Infanta no comparte el rumbo que ha tomado su hija, pero lo acepta y lo respeta porque no tiene más remedio. Ella habría deseado que Victoria Federica estudiase y tuviese una profesión más convencional".

Victoria Federica es la "victoria" particular de su padre, Jaime de Marichalar

La autora nos destaca que: "Marichalar ha ganado una batalla contra Elena, y lo ha hecho a través de su hija. Él ha sido quien la ha introducido en el mundo de la moda, en las pasarelas y en los photocalls, algo a lo que la infanta se oponía radicalmente, ella habría preferido una vida más discreta. Victoria Federica es la "victoria" de Jaime, verla ahí alimenta su ego más íntimo y se siente muy satisfecho".

Estos son algunos de los extractos más destacados que aluden a lo que acabamos de reflejar con esta entrevista a la autora de Elena, la infanta que pudo reinar: "Siempre había tenido una carácter especial y a veces le había costado mantener las formas, mostrando un mal carácter, pero en los últimos tiempos se mostraba más irascible de lo habitual, por los enfrentamientos que tenía con su exmarido, Jaime de Marichalar, a causa de la hija que tenían en común. En 2022 la evolución de su hija como influencer le afectaban sobre manera, y lo que a su exmarido le hacía feliz, a ella le molestaba radicalmente. Doña Elena confesaba a sus personas cercanas sus temores, no quería que su hija dirigiera su vida por esos derroteros y estaba convencida que en el futuro le podían pasar factura".

La Infanta Elena es una mujer "extremadamente familiar" (destaca Lorenzo) "ha sido buena hija, buena madre y buena hermana. Siempre adoró y adora a su padre, ha estado pendiente incluso en los momentos más complicados del emérito. Tampoco dio de lado a Cristina ni a su cuñado Iñaki Urdangarin, cuando fueron juzgados por el caso Noos, y por supuesto ha apoyado a su hermana en el proceso de separación. Detrás de esa imagen seria se esconde una mujer de lágrima fácil, que se emociona con suma facilidad".

Por último María José Lorenzo, autora también de Cristina, historia de una traición, Sofía, la reina de la triste sonrisa y Letizia, la plebeya nos anima a leer Elena, la Infanta que pudo reinar, porque "van a descubrir la auténtica vida de la primogénita del rey emérito".