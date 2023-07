Tras cerrar Sálvame un famoso reportero sigue de baja y denuncia a Telecinco

Con la cancelación del programa del corazón de La Fábrica de la Tele no se acaban los problemas para Mediaset. Un periodista de la casa lanza graves acusaciones contra sus jefes.

El conocido reportero catalán de Sálvame y del Deluxe, Sergi Ferré, sigue de baja y a la espera de juicio para solucionar los asuntos judiciales que le enfrentan a La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame a la que demandó y también a Telecinco. Reclama un despido improcedente, 50.000 euros por daños morales y otros 12.000 euros en concepto de horas extras no pagadas.

"Con la finalización del programa espero que me paguen el finiquito", ha explica Ferré en una entrevista concedida a la revista Pronto. "Me voy encontrando mejor, pero hasta que no me den el alta no puedo buscar trabajo. Espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto a hacer es volver a la televisión en las mismas condiciones que tenía en Sálvame", explica Ferré.

Es algo que tengo que superar, por eso estoy deseando que todo esto acabe y volver a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo", confiesa. De hecho, explica, "esta misma noche he tenido pesadillas con mis problemas en la tele".

Sergi Ferré, contra La Fábrica de la Tele

Tal y como destaca el portal Informalia, Sergi Ferré interpuso dos demandas a La Fábrica de la Tele a finales de marzo, antes de que se supiera que Mediaset cancelaba Sálvame. En la primera, solicita la rescisión de su contrato -y que sea reconocido como despido improcedente- después de que le cambiasen de puesto, así como 50.000 euros por daños morales. Por otra parte, en una segunda demanda, Ferré reclama 12.000 euros en concepto de cantidades atrasadas por horas extra.

"He pasado ocho años haciendo más horas que un tonto y con disponibilidad absoluta", criticó el periodista en unas durísimas declaraciones que hizo contra la productora cuando saltó la noticia de su batalla legal con La Fábrica. Todo detonó a raíz de un viaje a Barcelona, cuando Ferré se negó a "hacer una jornada de 18 horas", porque "salía de casa a las 07.00 y me hacían llegar a las 01.00", y pidió que le pusieran un hotel. "Me han castigado por reclamar un hotel que vale 100 euros de mierda", protestó.

Tras la negativa, tal y como ha explicó en una entrevista en Telesalseo a la periodista Marina Esnal, fue "castigado" a hacer "labores de becario" en la redacción de Sálvame. "Me ignoraban en la redacción y los jefes no le dirigían la palabra. Estaba con ganas de llorar", contó. "Me salió una marca en la cara por ansiedad y tomo pastillas. Me ha afectado a mi salud", relató el reportero, que demandó a La Fábrica de la Tele el pasado marzo. Desde entonces, permanece de baja y a la espera de que su batalla legal con la productora de Sálvame se resuelva en los juzgados.