Ana Rosa sufre con el palo monetario de Cristina Tárrega contra Alejandra Rubio

El nuevo miembro en potencia del Clan Campos llega con un pan debajo del brazo, nunca mejor dicho, pero puede que el precio lleve implícita alguna que otra "hipoteca" mediática...

Puede que su bebé venga con un pan debajo del brazo por todas las exclusivas y/o entrevistas que sus familiares están vendiendo antes de nacer, pero el hijo de Alejandra Rubio también le está valiendo un sinfín de duras críticas y palos a los miembros del Clan Campos, empezando por la madre.

Este martes la embarazada joven tuvo una tarde complicada incluso en su cadena y si en su propio programa le pusieron las cosas difíciles, tal como relató Jesús Manuel Ruiz para ESdiario, a continuación todo empeoró un poco más en TardeAR, donde siempre han sido un poco más críticos con ella.

Los colaboradores de Ana Rosa Quintana reaccionaron a la entrevista de Alejandra en Así es la vida, donde la hija de Terelu Campos habló sobre su embarazo y contó todos los detalles de una noticia que saltaba hace unos días y que opacaba por completo todas las portadas. Una de las más críticas fue Cristina Tárrega, por cuestiones económicas: "Tú puedes contarle al mundo que estás embarazada y no cobrarlo. Tú sales en una revista y puedes no cobrarlo", apuntó la presentadora de radio y televisión, para posteriormente matizar que no critica que lo haya cobrado: "Pero no digas que no vives de eso".

Cristina Tárrega dura con Alejandra Rubio, comprensiva con Terelu Campos

Tárrega desveló además que Terelu le estaba hablando en pleno directo: "Me dice que la Justicia dice que puedes vender unas cosas de tu vida y otras no. Porque te ampara. Es una madre que está detrás de su hija, ayudándola y protegiéndola".

A este respecto, sobre la entrevista que dio Terelu en De Viernes, Tárrega confesaba que le sorprendió su reacción: "Es para aplaudirla. Podría haberlo encajado mal y haberse enfadado. A Terelu se le hubiera notado si se hubiera enfadado".

En cuanto a las críticas de Alejandra Rubio a ciertos compañeros de la cadena por comentarios que han hecho sobre ella a raíz de su embarazo, Ana Rosa Quintana reaccionó señalando que tendría que tomarse mejor los comentarios hacia ella.

Todo en una tarde en la que, sin embargo, TardeAR no pudo rentabilizar el interés que esta suscitando el penúltimo culebrón Campos ya que descendió en los audímetros hasta el 9.9% y 777.000 espectadores, frente al 10.2% y 793.000 precisamente con otro embarazo famoso, el de Anabel Pantoja.