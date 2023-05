Broncano intenta pillar a Bisbal con el onanismo y sale escaldado con su novia

Lo del último programa de "La Resistencia" fue un duelo de titanes entre el humorista y el cantante que le puso contra la espada y la pared al sacar a relucir la vida privada del cómico.

Desde que su vídeo de "los máquinas" se hizo viral La Resistencia estaba echando la caña a David Bisbal para que acudiera al plató del programa de Movistar. Y después de mucha insistencia el cantante prometió la semana pasada en conexión en directo visitar a David Broncano en cuanto pudieran cuadrar agendas.

Dicho y hecho, este lunes Bisbal se presentó en el programa de #0 y arrasó. Ya para empezar entró al plató "como un puma". Acompañado por su mujer, Rosanna Zanetti, que estaba entre el público, hizo una espectacular entrada con su frase más viral: "¿Cómo están los máquinas de La Resistencia?".

Era inevitable, y prácticamente obligado, enfrentar a David Bisbal a las preguntas clásicas del programa, pero el cantante tomó la iniciativa: "Tenemos que hablar de la insistencia que has tenido conmigo, en plan fetiche", le espetó.

Duelo de zascas entre David Bisbal y David Broncano

Entre bromas y veras, el almeriense ironizó con la única parte del cuerpo que se supone que el presentador tiene trabajada "el antebrazo derecho" y no le dio tiempo a reaccionar porque le sacó uno de los temas que menos gusta a Broncano, su vida privada: "A mí me han dicho que tienes novia ¿no? Recientemente". Pero el cómico reaccionó rápido: "¿Pero tú estando en pareja cortas las pajas de raíz?". Algo cortado y mirando a su mujer de reojo, defendió que "yo creo que el autoplacer es importante en la vida. Si tú tienes en cuenta que yo tengo que viajar y voy México, a Argentina... Esto lo hace cualquier persona".

"El autoplacer es importante en la vida" @davidbisbal



Con la de giras y viajes que se mete el tío cómo no va a ser importante.



El "pruébalo" final es de auténtico fenómeno. pic.twitter.com/IB6hcHl2DY — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 29, 2023

Fue en ese momento cuando Broncano aprovechó para preguntar por el número de relaciones sexuales que había mantenido en el último mes. "Esto lo veo innecesario y voy a explicar por qué. Es que esa respuesta no te pertenece a ti. La respuesta no es solamente mía, tendría que ser con Rosannita porque somos un equipo", añadió. A continuación preguntó a su mujer si aceptaba que diera datos y ella, en cambio, le propuso algo distinto: "Estoy halagada por el interés por nuestra actividad íntima. Te doy permiso de decir, no las veces, pero sí la última vez".

Bisbal desveló que la última vez había sido "anoche" y Broncano zanjó el asunto con una broma sobre ello: "La semana que viene me acordaré de que os gusta hacerlo los domingos por la noche. Os gusta follar cuando hay elecciones...".