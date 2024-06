Ayuso explica en Cuatro cómo está con su novio y por qué no habla de su relación

La vida sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid se convirtió en tema central de la última apuesta de Mediaset demostrando que genera mucho morbo e interés entre el público.

Que el nuevo programa de Cuatro 100% Únicos saca lo más íntimo y privado de sus invitados ya se había comprobado en anteriores entregas. Sin embargo, la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, poco amiga de hablar de su esfera sentimental, terminó de certificarlo.

Y es que Ayuso abrió su corazón y no solo se sinceró sobre su relación con su actual pareja, sino también sobre su hermano y su padre, que falleció hace años.

La presidenta madrileña explicó que el motivo por el que se suele mostrar tan reticente a hacer públicos los detalles de la relación no tiene nada que ver como lo que se rumorea en los mentideros sobre que "no le cae bien a sus amigos".

El motivo por el que Isabel Díaz Ayuso no habla de su novio

Y ya puesta, aclaró por qué no le gusta entrar en el tema: "No, no suelo de hablar de él porque quiero que se centren en lo que hago como presidenta. Pasa mucho que, si empezamos a hablar de vida personal y de las parejas, al final, ellos se convierten en noticia y ellos no están en política". No obstante, quiso dejar claro que en su relación "todo va bien" y "todo está en orden".

La política del PP también habló sobre su hermano para confesar que "siempre hemos tenido muy buena relación, no hemos tenido peleas en la niñez, con los años nuestra relación es muy buena". Lo que sí tiene claro es que su carrera en política le ha perjudicado: "Le han intentado hacer mucho daño y sí que te podría decir que, desde que yo estoy en política a él le ha ido todo mucho peor, le han perseguido laboralmente, lleva 26 años haciendo lo mismo, pero en el momento en el que yo llegué a presidenta le perjudiqué y, a pesar de eso, la relación es muy buena".

Isabel Díaz Ayuso habla con sinceridad sobre la muerte de su padre

No podía faltar su padre: "Como hace años que no está conmigo solo tengo buenos recuerdos, pienso que todo lo había por mi bien. Venía de un entorno en otra época, donde la relación con los padres era diferente, la España de nuestros padres y nuestros abuelos era una España muy recta, entonces muchas generaciones de niños no heredaron la cercanía, eran vidas muy duras, eso le hizo siempre ser un hombre que era muy autoexigente, muy melancólico, pero en la balanza pienso que fue un buen padre y eso es lo que me queda".

"Tenía un humor muy duro, eso es verdad que me entristecía muchas veces, pero el primero que lo pasaba mal era él consigo mismo", relató Ayuso, que contó el motivo de su fallecimiento: "Tuvo una demencia senil y falleció muy joven, desde hace muchos años no he podido contar con él, primero por la enfermedad y luego porque le perdí. Aunque no murió de la demencia, se cayó en casa, tuvo un golpe, pero luego allí se le complicó con una bacteria y, a los pocos días, falleció".

La versión más cercana y humana de la presidenta de Madrid confirmó que su vida privada y personal interesa y mucho al público. No en vano, el 100% Únicos de Cuatro que compartió este lunes con Mercedes Milá como la otra invitada de la noche ascendió en los audímetros hasta el 5.3% de cuota de pantalla y 493.000 espectadores, casi el doble de la semana pasada (3.6% y 151.000).