La biografía de Belén Esteban deja a Carlos Sobera un sabor agridulce en Cuatro

Las citas de First Dates pueden salir por cualquier lado y nunca se sabe por dónde van a acabar o a qué famoso van a terminar salpicando. No será el primero ni el segundo que destaca.

La cita que emitió el First Dates de Cuatro este martes entre Nico y Cristina tuvo un poco de todo para ser más cultural que romántica. Y claro, pasó lo que pasó...

Nada más ver a Nico, de hecho, Carlos Sobera tuvo claro que era artista y él confesó que "la música, la física y la ciencia" son sus tres pasiones y que si "me quedo sordo, me pego un tiro". Toca la guitarra, el bajo y hasta la batería y le da a todo tipo de música: "Rock alternativo, psicodélico… soy muy creativo, mi cabeza ha llegado a irse de un lugar y volver a la media hora y decir "¿Qué ha pasado?". En cuanto al amor, un par de relaciones largas, pero con la última sintió tanto que no ha vuelto a encontrar algo igual. Busca a una persona que le sorprenda y que le haga ver cosas suyas que no sabía que le gustaban.

Cristina, por su parte, es una chica a la que le encanta el mundo del K-Pop y el mundo asiático "necesito un novio que me lleve a Corea del Sur". Al verla, Nico tuvo claro que "es una chica guapísima". Los dos son de Madrid y alrededores, ella estudia Biología y él Física…

Cristina confesó toda su admiración porque siente que es una carrera muy complicada y alucinó cuando él le dijo que, además, hacía música, tenía dos grupos y le encantaba aprender cosas nuevas para cultivar su mente. Lo malo es que ella sintió "una mierda" porque su cita hacía un montón de cosas y ella no tenía tiempo para nada.

Nico se quedó un poco frío al saber que Cristina solo escuchaba Pop y K-Pop. Atendió muy atenta a cómo le contaba cómo se había adentrado en el pop de los 90 y de ahí había derivado en el grunge, el rock gótico e incluso, post-punk y no dudó en confesarle que no se estaba enterando de nada.

Belén Esteban, la única persona que puede animar a leer a Cristina

Lo que sí descubrieron que tenían en común era su pasión por la ciencia ficción aunque a la hora de elegir libros favoritos Cristina dejó claro que los libros le dan urticaria "no me leo un libro desde segundo de Bachillerato. Veo muchas letras juntas y me mareo, a no ser que sea la biografía de Belén Esteban, eso sí me lo leo", confesó a un atónito Nico que escuchaba como lo que único que lee su cita son revistas de corazón en verano y en la playa.

Más que suficiente para los dos concluyeran que no tenían nada en común y que no necesitaban más citas para seguir conociéndose.

Cada "pajarito" por su lado en una noche desigual para First Dates en Cuatro en la que el programa de citas que presenta Carlos Sobera bajara en su primera entrega del martes con respecto a otros días (hasta el 6.5% de share y 976.000 espectadores) pero subiera en la segunda hasta el 9.2% y 1.390.000, su mejor registro desde el 17 de enero.