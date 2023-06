Ana Obregón mete un hachazo a Irene Montero que deja tiritando a Pedro Sánchez

La protagonista del día ha contestado a ESdiario directamente sobre la polémica avivada y engrandecida por algunos políticos en su ausencia y su respuesta no ha dejado a nadie indiferente.

Ana García Obregón ha contestado a todo. Sin refugios confortables. La actriz y bióloga ha reconocido este miércoles que no ha estado pendiente de la polémica en nuestro país sobre la maternidad subrogada generada con el nacimiento de su nieta. Hija de su hijo Aless. “Allí no me enteraba de nada. Es la verdad” explica. “Cuando una persona entierra a su único hijo, lo que piensen los demás tan sólo te hace cosquillas” comenta. Y no ha sido una sola vez. En cuatro ocasiones lo ha repetido.

La protagonista del día ha contestado a ESdiario directamente sobre la polémica avivada y engrandecida por algunos políticos que han traído el tema de la maternidad subrogada a nuestro país y a sus medios de comunicación afines. Sin atender a la historia de nuestro tiempo presente de los vientres de alquiler. “Hablar de mi maternidad subrogada es preferible a comentar sus chapuzas legales” narra entre risas sosegadas Ana García Obregón.

Ana Obregón: dardo directo a Irene Montero y Pedro Sánchez

La coautora del libro El chico de las musarañas lanza así un dardo directo a la ministra de Igualdad Irene Montero, del gobierno en coalición de Pedro Sánchez. Es el color que representa la mujer de Pablo Iglesias. Su siglas son los que ha traído directamente a la actualidad el tema de la maternidad subrogada. Legal en otros países. Y aquí, en nuestro territorio nacional es alegal. Apunte histórico desde la perspectiva del derecho. Ilegal es lo que está en contra de ley. Alegal es lo que se halla en el limbo al no existir legislación vigente.

Hasta el 2015 el PSOE estaba a favor de los vientres de alquiler. Ha sido ahora con el nacimiento de Ana Sandra Lequio cuando la formación política de Pedro Sánchez se ha unido al carro de "No a la Maternidad Subrogada". Sus voceros mediáticos, artísticos y sociales ya tienen a su hijos en España con este sistema de la maternidad subrogada. Ahora mantienen silencio. Los más cínicos, se pasan de bando. El refranero español de nuevo en la actualidad política, dos que se acuestan en un mismo colchón se vuelven de la misma condición.

Es la explicación razonada a este cambio de pensamiento, actitud y aptitud. Siempre cabrá la opción de “somos personas y no RIOS. Y el sentido del agua puede cambiar”. Quizás sea vedad. No al pensamiento único o comprado.