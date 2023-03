Las influencers que decidieron no asistir a los Premios Ídolo 2023

Las hermanas Pombo se sinceran en sus redes sociales explicando su ausencia en la gala por culpa de la presencia de Telmo Trenado

Dulceida, conocida por su estilo único y su gran influencia en las redes sociales, se ha convertido en una de las figuras más importantes en el mundo de la moda y el entretenimiento en España. Ahora, la influencer ha decidido dar un paso más allá y adentrarse en el mundo de los galardones con la organización de estos premios.

La ceremonia se llevó a cabo en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid en un ambiente lleno de emoción y glamour, con la presencia de las grandes estrellas del momento y alguna que otra ausencia. El evento contó con actuaciones en vivo de alguno de los artistas más destacados del momento, como Belén Aguilera o la banda Ginebras quienes hicieron vibrar al público presente.

Las hermanas Pombo decidieron no asistir a esta segunda edición de los Ídolo por un conflicto directo entre uno de los nominados. Marta Pombo publicó en su Instagram un comunicado explicando lo sucedido. "Me habría encantado estar en los premios Ídolo esta noche apoyando a mis amigos y profesionales. Hace unas semanas, tomé la decisión de no ir, por un tema personal con uno de los nominados a una categoría, que a mi parecer le queda muy grande. Un creador de contenido que creció en seguidores gracias a insultarnos constantemente a mi y mis hermanas, tachándonos de fascistas, algo que me parece muy grave" escribió en sus redes sociales.

Telmo Trenado asistió a un podcast para hablar de su crecimiento en redes y entrar un poco en temas polémicos, contando un altercado que tuvo en un evento con una de las hermanas Pombo, confirmando que lo tienen bloqueado en todas las redes sociales. El influencer todavia no ha hecho referencia a estas declaraciones, dejando claro que no le da importancia a lo sucedido.

Actualización: Se trata de Telmo Trenado pic.twitter.com/3iIEVN04B5 — Sra.Pecas (@senorapecas) March 9, 2023

Otras invitadas como Teresa Bass, Rocío Osorno o Raquel Reitx decidieron no asistir en el último momento debido a que no estaban de acuerdo en algunas decisiones tomadas por parte de la organización. En concreto, al igual que en otros muchos premios, existe una alfombra roja 'principal' por donde solamente pasan los nominados y algún que otro amigo de la influencer y en otro lado se había habilitado otro photocall donde aquellos que quisieran pudieran sacarse fotos ellos mismos o por otros fotógrafos.

Este año se incorporó una nueva categoría: Premio Ídolo a la categoría Música. Dani Fernández ha sido el ganador, venciendo a artistas como Rosalía o Bad Gyal. “No me he preparado nada porque no me lo esperaba llevar por la gente con la que competía. Me ha gustado mucho que por primera vez se haya puesto categoría 'Música' y creo que mis compañeros se lo merecían más que yo”, ha asegurado el cantante.

Ídolo Moda para Madame de Rosa e Ídolo del Año para Nil Ojeda

En la categoría Moda la galardonada ha sido Madame de Rosa, quien ha generado un poco de polémica en redes sociales por su discurso. Por otro lado, Marta Díaz se ha llevado el Ídolo en la categoría de Lifestyle: "Considero que soy mi peor hater, y cuando ha dicho mi nombre no me lo creía. Me ha hecho muchísima ilusión”, ha asegurado.

Para finalizar la velada el último premio se lo llevó Nil Ojeda, consiguiendo el Premio Ídolo del Año 2023. "Te lo quiero dedicar a ti, abuela. Espero que te hayan podido configurar bien Twitch. Sed vosotros mismos y ser felices”.

Con la organización de los Premios ídolo, Dulceida demuestra una vez más su habilidad para conectar con su audiencia y su capacidad para liderar proyectos ambiciosos y de gran alcance en el mundo del entretenimiento.