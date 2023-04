La sustituta de Alba Carrillo en Telecinco es una vieja conocida de Pedrerol

Hizo sus pinitos en los realitys de Mediaset pero lo de estar al otro lado del micrófono no terminó de cuajar. Ahora ocupa la silla de la modelo apenas unas horas después de ser despedida.

Lo de Alba Carrillo fue visto y no visto. Tal como adelantó ESdiario este lunes, la modelo recibió la comunicación del veto de Mediaset y por tanto el fin de su periplo con la productora Unicorn y Ya es Mediodía.

Dicho y hecho. Un día después la silla de Alba Carrillo ya estaba ocupada en el Fresh por una sustituta de perfil mucho más bajo. Irene Junquera, vieja conocida de Mediaset, que hizo sus pinitos en Gran Hermano VIP, pero lo de estar al otro lado del micrófono no se le dio bien y no quiso seguir probando como "famosa" de realitys. Curiosamente en esta edición del veterano programa coincidió con Alba Carrillo a la que ahora sustituye en la mesa de Joaquín Prat.

Junquera se dio a conocer entre el gran público no obstante gracias a su labor de años en El Chiringuito de Josep Pedrerol, desde donde dio el salto a las generalistas pasando también durante un tiempo por Zapeando de La Sexta y probando suerte con Risto Mejide como copresentadora de All You Need is Love.

Ahora vuelve a Telecinco de la mano de Ya es Mediodía con el objetivo de hacer olvidar a la siempre polémica y controvertida Alba Carrillo que, otra cosa no, pero titulares daba a manos llenas.

Aunque claro, teniendo en cuenta la nueva política de Mediaset y su limpieza de rostros polémicos y de listas negras con nombres vetados todo ello con el objetivo de recuperar las audiencias perdidas, que Junquera no tenga escándalos a sus espaldas es sin duda un gran activo.