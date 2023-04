El documento oficial de la "hija-nieta" de Ana Obregón habla de donante anónimo

Mientras la actriz y presentadora posa ya sin el luto y sonriendo, presumiendo de hija-nieta, siguen saliendo a la luz datos y detalles que no hacen más que enrevesar una historia increible.

Mientras el debate sigue dentro y fuera de nuestras fronteras, Ana Obregón no duda en responder a todo aquel que cuestiona su nueva faceta de abuela-madre y, cómo no, siguen trascendiendo los detalles de la llegada al mundo de Ana Sandra, quiera ella o no quiera.

Sin ir más lejos, este lunes (después de que Alessandro Lequio rompiera su silencio públicamente en El programa de Ana Rosa) Alexia Rivas desveló en Ya es Mediodía que la actriz ha legalizado la situación de su nieta con un proceso de adopción cuya documentación ha podido ver y que el nombre de Sandra no aparece ni tampoco el de su padre, Aless Lequio.



Tras ver las imágenes del primer paseo de la actriz sin luto y feliz tras el nacimiento de la niña, Rivas confirmó que Obregón tiene todos los papeles en regla y que ha podido ver con sus propios ojos el documento de la adopción, documento que lleva en manos de un compañero del medio más de un mes.

Según el documento, Ana Obregón aporta el semen del madre de Ana Sandra pero no se da el nombre

Respecto al contenido del documento en inglés, explicó que la niña quedaría registrada como "Ana Lequio Obregón no aparece el Sandra por ningún lado y no especifican si Lequio es nombre o apellido". Además, desgranó que en el documento aparece el nombre completo de la madre gestante, pero no se menciona el nombre del padre "Dice que Ana Victoria García Obregón aporta el semen del padre, pero no se da el nombre, es una persona anónima".



Al escucharla, Isabel Rábago se mostró muy crítica con la actitud de la actriz y su insistencia en que ha seguido un proceso totalmente legal. Además, también se sorprendió de que gente de la prensa tuviera la información desde un mes atrás.