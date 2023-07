La bronca a gritos en la calle de Belén Esteban y su Miguel reactiva Telecinco

Por más que la princesa del pueblo intenta alejar sus peores demonios lo más lejos posible la cruda realidad parece empeñada en hacerse sitio para salir a la luz y Mediaset no va a evitarlo.

No es nada nuevo lo de los rumores de crisis matrimonial entre Belén Esteban y su marido Miguel Marcos. De hecho, hace un par de semanas ya se dijo en el plató del programa Fiesta que la princesa del pueblo y su esposo no estaban en su mejor momento, precisamente.

En aquel momento la propia Belén intentó salir al paso y desmintió todo en primera persona para el programa de corazón de fin de semana de Telecinco.

No le valió de mucho porque las especulaciones no cesaron y ahora Mónika Vergara ha desvelado en el magacín edición veraniega que, hace relativamente poco, se pudo ver a la pareja en una calle muy concurrida de Madrid protagonizando un tenso momento.

Según la periodista, "poco antes de que ella se fuera, son las doce de la mañana de un día de diario y lo que me cuenta la persona que lo ve todo, que además es una fuente muy fiable, es que llega un coche oscuro, un todoterreno grande, lo deja aparcado en segunda fila y del coche se baja Miguel, el marido de Belén. Se acerca al coche, le abre la puerta y en ese momento me cuentan que venían discutiendo, que tenían una discusión muy acalorada".

La bronca de Belén Esteban a Miguel ayuda a Fiesta a reactivarse en los audímetros

Vergara explicó con todo lujo de detalles cómo fue la pelea entre la pareja: "Todas las personas que estaban allí estaban muy sorprendidas porque Belén no escatimó en gritos ni en gestos con la mano. Ella se ve que está sensiblemente enfadada y en todo momento me dicen que Miguel se queda pasmado, que no se atreve a rebatir nada, ni llevarle la contraria ni decir nada ni frenar a Belén en su enfado y se queda petrificado viendo la reacción de la que es su mujer".

Un cabreo que le valió a la versión Verano de Fiesta para anotar buenos registros y crecer en los audímetros hasta el 10% de cuota de pantalla y los 970.000 espectadores, el mayor número de personas viendo el programa de Mediaset desde el pasado 9 de julio. Parece que por la princesa del pueblo el tiempo no pasa, al menos a la hora de cosechar audiencias.