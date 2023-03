Un paparazzi acusa a Gerard Piqué y Clara Chía de intentar atropellarlo

Jordi Martín aporta como prueba del peligroso momento con el ex central y su pareja un vídeo emitido en el programa ‘El gordo y la flaca’, de Univisión.

El paparazzi catalán Jordi Martín ha acusado a Gerard Piqué y Clara Chía de haber intentado arrollarle con el coche cuando les estaba preguntando por Shakira y la pareja abandonaba la casa de los padres del futbolista. Además, el reportero del corazón confesó que fue insultado por el exfutbolista quien lo llamó a su teléfono después del episodio.

Acosa las 24 horas a Gerard Piqué y a Clara, vive inventando porquerías sobre ellos,y ahora se hace la victima. Si te vas hacer el picante, bancate la respuesta. Encima los podia haber hecho chocar. No se puede perseguír y acosar a alguien mientras maneja. Tendría que ser ilegal pic.twitter.com/n1Pdaihy63 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 3, 2023

Sin duda, un episodio más de la guerra entre Piqué y Jordi Martín que viene de lejos. El primero por la persecución incansable del paparazzi, el cual se ha hecho aliado de Shakira (el futbolista destrozó su móvil tras un viaje al aeropuerto con sus hijos acosado por Martín) y el segundo por el altercado en el que fue acusado por Gerard de consumo de cocaína y además con pruebas irrefutables.

🎧 #Pique y Clara Chía reaccionaron bruscamente a las declaraciones que les pidió @jmpaparazzo. Escucha todo lo que pasó, en este episodio del podcast de #ElGordoYLaFlaca 👉https://t.co/e9TobyYGAt pic.twitter.com/8CdW6MMsE0 — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) March 2, 2023

Esta vez, el incidente ocurrió cuando Martín se encontraba fuera de la casa de Shakira y los padres de Piqué, topándose con todoterreno del exfutbolista. La pareja, que se encontraba en el vehículo, sonrió y entró al garaje de la casa. Al salir, Martin se dio cuenta de que Piqué aceleró con su auto e intentó "atropellarlo", por lo que tuvo que apartarse del camino para evitar ser impactado, aseguró el periodista.

En su reportaje para el programa de entretenimiento ‘El gordo y la flaca’, donde narró todo lo acontecido, Martín relató que estuvo lidiando con esta incómoda situación de “abordarlo” durante los últimos días, pues todavía no tiene impresiones de Piqué respecto a ‘TQG’, última canción de Shakira y Karol G.

“Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó.

#VÍDEO | Clara Chía, más cerca que nunca de Shakira, visita la casa de sus suegros junto a Gerard Piqué https://t.co/kbDPx2zcjw pic.twitter.com/2M6w6sZox6 — CHANCE (@CHANCE_es) March 3, 2023

Jordi Martín esperó hasta que Piqué y Chía salieran de la casa de sus padres. Al verlos, salió tras ellos. Allí, se desarrolló una escena más de la “novela”.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, terminó contando Martín en el reportaje.