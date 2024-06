Álvaro Muñoz Escassi, apaga un fuego sobre su relación: "Contad lo que queráis"

'Socialité' se ha hecho eco de una posible "crisis" entre el jinete y María José Suarez por un 'indicio' que han visto en redes sociales, contando con la declaración del jugador de polo.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez son una de las parejas de famosos más destacadas de España, puede que por su historia de amor. Ambos se conocieron en la década de los 90, cuando ella acababa de ser coronada Miss España. Aunque hay rumores de una aventura por esa época, no sería hasta el verano de 2021, en mitad de la pandemia, cuando iniciaron una relación. Durante estos años, la pareja se ha mostrado feliz en cada una de sus apariciones públicas. Pero hay sospechas de que esto haya podido cambiar.

Tan buena era la relación que Elías, el hijo de la modelo, se hizo inseparable del jinete. "Álvaro es muy niñero", decía por entonces María José. Sin embargo, esta buena relación podría haber pasado a la historia, tal y como ha revelado Socialité, programa de Telecinco este mismo sábado 1 de junio, podrían estar atravesando una crisis. "Se han dejado de seguir en redes sociales durante varios días y han dejado de darse 'me gusta', algo que solían hacer con frecuencia", contaban en el programa de María Verdoy, revelando que las cosas no serían tan ideales como la pareja intenta vender. Es más, la última publicación en Instagram que comparten ambos, data del 20 de mayo.

¿Crisis? en la relación de Escassi y María José Suárez

Tras conocer estos hechos, Socialité se ha puesto en contacto con el jinete, quien no ha desmentido la información. Según se ha indicado en el programa, Escassi ha explicado que se dejaron de seguir "sin darse cuenta", dándole al espacio de Telecinco vía libre para contar lo que quieran. Una afirmación que dejaba ver cierto tono de enfado, pero sin desmentir una posible crisis con su pareja, con quien lleva compartiendo vida desde hace más de tres años. Cabe señalar que no es la primera vez que existen rumores de crisis. La realidad es que la vida sentimental del jinete y la modelo ha estado lleno de idas y venidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

Escassi cuenta con un amplio currículum amoroso, contando con dos parejas estables: Lara Dibildos y Sonia Ferrer, con quien protagonizó una polémica ruptura, tras la que él se casó en 2016 con la millonaria venezolana Raquel Bernal. También se le relacionó con Vicky Martín Berrocal y Mireia Canalda. Las polémicas persiguen al jugador de polo, y no ha salido de una cuando ya se ha metido en otra. En 2023, en Masterchef Celebrity, Dibildos, con la que tiene un hijo en común de 16 años, le mandó un dardo: "Fuimos pareja hace 18 años. Teníamos treinta y pocos. Él estaba en lo más alto de golfo, muy descentrado y despistado", confesó ella. "No hacía ni un huevo frito. Le veo ahora, tan centrado, completamente diferente. A buenas horas, mangas verdes. Ya me hubiera gustado a mí pillarlo así", sentenció. La historia de Escassi y Dibildo se inició en 2005, cuando se conocieron en una fiesta. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares del momento, siendo el foco de atención de los medios. Tras varias infidelidades, junto a discusiones y peleas, llevaron a la pareja a romper en 2007. Sin embargo, en 2010, se reconciliaron y dieron una segunda oportunidad a su amor. No obstante, esta nueva etapa no duró mucho y definitivamente rompieron en 2011.