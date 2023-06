Kiko Hernández saca a todos de dudas sobre su verdadera relación con Fran Antón

Después de varios días especulando con una posible boda secreta entre el colaborador de Sálvame y su amigo actor, ha sido el propio protagonista el que ha dado la cara en su programa.

Hace tan solo unos días todos conocíamos una de las noticias más inesperadas del mundo de la televisión. El colaborador de Sálvame Kiko Hernández, siempre muy receloso con su vida privada, daba un paso más en su íntima relación con Fran Antón pasando por el altar. Algo que sorprendía a todos sus compañeros de plató, en especial a Marta López, ya que se sintió muy decepcionada con su amigo al enterarse de esta manera.

Las informaciones, que llegaban a plató a través de Miguel Frigenti, venían por parte de gente muy cercana a Fran Antón, quienes aseguraban que la 'despedida de soltero' de ambos ya se había realizado. Además, informaban de que el enlace habría tenido lugar este fin de semana y que posteriormente la celebración sería en el Bingo Las Vegas de Madrid. Es por ello que todo el mundo estuvo pendiente de los movimientos en dicho salón de fiestas y en la casa del colaborador, y aunque todo apunta a que hubo fiesta, se sospechaba que podría ser una táctica de la pareja para promocionar su nueva obra de teatro Casarse está sobrevalorado.

Hasta el momento, Kiko Hernández no había hablado al respecto. Ha sido este martes cuando ha reaparecido en el plató de Sálvame con una entrada de película: en un descapotable clásico, con gafas de sol y vestido de negro. Tanto Adela González como María Patiño recibieron al colaborador con una gran sonrisa y preguntándole si pueden felicitarle, algo que él no quiso aclarar y simplemente contestó "en mi vida hago lo que me da la gana".

Aunque al entrar al plató parecía muy feliz, poco tardó en caldearse el ambiente. Momentos después Kiko se enfrentó a Frigentti, Belén Esteban y otros compañeros suyos repitiendo que "comparte lo que le da la gana" y que a él "le parecen ridículas otras cosas".

Kiko Hernández siempre estará agradecido a Sálvame

Kiko aseguró en todo momento que no ha participado en ninguna trama, que ha estado desconectado estos días por compromisos y que él no se ha pronunciado jamás acerca de si se casaba o no. También reveló que nadie de su entorno ha filtrado la noticia y que no sabe quién ha dado esta información, pero a pesar de su enfado, acudió a Sálvame a dar la cara porque han sido 14 años en el programa por lo que no se merecían que hiciese una exclusiva para una revista: "En toda mi vida no tendré suficiente palabras de agradecimiento para este programa".

Cuando le preguntaron cómo han sido estos días no dudó en confesar que recuerda dos momentos en su vida de mucha felicidad, cuando nacieron sus hijas y este fin de semana: "Me quedo con todo el fin de semana, con toda la gente que ha estado en mi casa y con toda la gente que ha estado compartiendo conmigo". El colaborador sigue pensando que no se arrepiente de no haber compartido este momento tan especial con sus amigos del programa: "No era el día en el que tenían que estar. No era el día en el que tenían que estar ni el que lo tenían que saber".

Kiko Hernández confirma su relación con Fran Antón tras mucho tiempo negándolo

Finalmente, Kiko Hernández terminó con todo el 'dramatismo' de la tarde para confirmar su relación con Fran Antón con un bonito discurso: "Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo una relación o no. Se ha especulado muchísimo sobre si tengo una relación sentimental. Ha llegado el momento de contar la verdad y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre para mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo, y esa persona se llama Fran Antón".

"Gracias a estar con él he podido sobrellevar mucho mejor que este programa termine. Quiero decirte algo, en septiembre sí me quiero casar contigo" ha terminado diciendo entre las lágrimas de todos sus compañeros, que celebraron junto al colaborador la gran noticia. Y es que el próximo mes de septiembre se darán el 'sí, quiero' en Melilla, ciudad natal de Fran.